Candidata PSD pentru Camera Deputatilor: "Persoanele cu handicap primesc indemnizatii speciale. De aia nu isi cauta locuri de munca. Zic prostii?"

Intrebata de jurnalistii Recorder care e primul proiect de lege pe care vrea sa-l propuna in Parlament, candidata PSD a raspuns: "Ma gandesc la crearea centrelor regionale pentru handicapati si la stimularea acestor persoane in vederea cautarii unui loc de munca. Am constatat ca aceste persoane cu handicap nu isi cauta loc de munca. Probabil ca ei au niste indemnizatii speciale si nu stiu in ce masura ii intereseaza. Eu vreau sa gasim o solutie prin care sa identificam aceste persoane cu handicap, sa fie intr-o baza de date. Sa-i identificam noi si sa-i stimulam, in ideea de a-si gasi un loc de munca"."Ce parere aveti de mine? Zic prostii?", a continuat Stoica.CITESTE SI: Candidatul USR-PLUS de pe locul doi la Senat, membru in organizatia neo-nazista Noua Dreapta: "A fost o copilarie"