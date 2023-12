Elena Udrea află marți dacă ajunge sau nu acasă de Sărbători. Înalta Curte ar putea revizui condamnarea din Dosarul Gala Bute

Elena Udrea află marți, 12 decembrie, dacă va fi sau nu eliberată din Penitenciarul Târgșor, în urma cererii de revizuire a condamnării din Dosarul Gala Bute, pe care a cerut-o în baza unei note secrete a SRI, care a ajuns la dosar abia după pronunțarea pedepsei de 6 ani de pușcărie. Documentul o disculpă prin omisiune pe cea mai faimoasă deținută a României, în sensul că ofițerii SRI vorbesc despre un grup infracțional la Ministerul Turismului, fără a spune nimic despre implicarea ministrului de la vremea respectivă, adică Elena Udrea.

Pe data de 29 noiembrie 2023, Înalta Curte a rămas în pronunțare cu privire la admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire a condamnării din Dosarul Gala Bute.

Totodată, judecătorii vor soluționa în această etapă preliminară și cererea Elenei Udrea de suspendare a executării pedepsei.

„Asul” din mâneca Elenei Udrea este o notă strict secretă a SRI, al cărei conținut a fost dezvăluit în 2018 de către Traian Băsescu.

Pe data de 16.05.2018, fostul președinte al României a reprodus în Parlament conținutul documentului strict secret, însă nu l-a dat publicității niciodată.

Traian Băsescu spunea atunci că ofițerii SRI documentaseră activitățile infracționale din Ministerul Dezvoltării și Turismului, pe vremea când instituția era condusă de Elena Udrea.

Cum a încercat Băsescu s-o scape pe Udrea înainte de pronunțare

Numai că – spunea Traian Băsescu – exact numele Elenei Udrea lipsește din document, adică ofițerii se referă la infracțiuni de trafic de influență și luare de mită comise de alți funcționari din minister.

Ads

Fostul șef al statului a făcut aceste dezvăluiri pe ultima sută de metri a dezbaterilor din apel în Dosarul Gala Bute, numai că instanța a respins desecretizarea notei și depunerea ei la dosar:

„Acest document informează că sunt nişte infracţiuni: un domn care dă mită, altul care primeşte şi face trafic de influenţă în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului . Niciun cuvânt despre ministru. El identifică şi cursul traficului de influenţă, care sunt directorii, persoanele din minister care au beneficiat şi de mită şi au pus pe roate nişte plăţi.

. El identifică şi cursul traficului de influenţă, care sunt directorii, persoanele din minister care au beneficiat şi de mită şi au pus pe roate nişte plăţi. Rezultatul de astăzi este că toţi cei nominalizaţi şi mituitorul şi beneficiarii mitei au devenit din oameni care încalcă legea, denunţători. (...) Singurul denunţat de cei prezentaţi a comite infracţiuni a fost ministrul şi el a fost consistent condamnat în instanţa de fond. Este vorba de Gala Bute.

şi el a fost consistent condamnat în instanţa de fond. Este vorba de Gala Bute. Se devoalează un mecanism: oameni de afaceri, funcţionari din ministere sunt implicaţi în ilegalităţi, dar DNA nu este interesat de ei, îl interesează să obţină de la aceşti oameni denunţuri împotriva omului politic şi asta s-a întâmplat în dosarul Gala Bute”, a spus Traian Băsescu.

Ads

Cine a „înfundat-o” pe Elena Udrea în Dosarul Gala Bute

Pe data de 16.10.2015 Gheorghe Nastasia, fost secretar general în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), a declarat în fața Înaltei Curți, audiat în Dosarul Gala Bute, că în septembrie 2011 i-a dus Elenei Udrea în birou o geantă şi i-a spus că sunt 900.000 de euro de la omul de afaceri Adrian Gărdean.

„Pe 06.10.2011 a venit (Adrian Gărdean – n.r.) la minister cu o geantă cu 900.000 euro pe care mi-a dat-o şi mi-a spus că urmează să mai facă contracte. A venit la biroul meu din sediu şi mi-a spus ce e în geantă. Nu am deschis geanta şi nu am văzut concret ce era acolo”, spunea Gheorghe Nastasia.

Fostul secretar general în MDRT a adăugat că, în aceeaşi zi, i-a dus Elenei Udrea geanta pe care o primise de la Gărdean, care anterior a stat în biroul lui aproximativ zece minute.

Ads

„Am fost în cabinetul dumneaei, nu-mi amintesc precis la cât timp după plecarea lui Gărdean. Eu personal am dus-o acolo, era singură în birou. La intrarea în biroul ministrului era o secretară, dar nu-mi amintesc precis numele ei. Erau mai multe. Am lăsat geanta acolo, i-am spus că sunt de la Gărdean şi i-am spus şi că acesta a spus că restul banilor vor fi daţi de el prin contractul cu Obreja. I-am spus ministrului că în geantă sunt 900.000 euro. Geanta am pus-o pe un fotoliu, iar ministrul nu a avut nicio reacţie. Nu am rămas în biroul doamnei”, a mai arătat Nastasia în declaraţia sa.

Ulterior, cam aceleași detalii au fost date pe parcursul procesului de Adrian Gărdean, dar și de Ana Maria Topoliceanu.

Condamnarea Elenei Udrea în Dosarul „Gala Bute”

Elena Udrea se află în pușcărie după ce pe 07.04.2022 a pierdut o contestație în anulare la condamnarea de 6 ani pe care o primise în Dosarul „Gala Bute”. Acesta a fugit pentru a doua oară din țară, cu câteva ore înainte de pronunțarea deciziei, dar a fost prinsă la scurt timp în Bulgaria, în momentul în care încerca să treacă frontiera în Grecia.

Ads

În iunie 2018, Elena Udrea a fost condamnată definitiv la 6 ani închisoare pentru luare de mită şi abuz în serviciu, însă a fugit la acea vreme din România, fiind depistată şi încarcerată în Costa Rica.

De asemenea, fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box, Rudel Obreja (în prezent decedat), a primit 5 ani de închisoare cu executare.

Celelalte pedepse în dosar au fost:

Tudor Breazu (administratorul terenurilor de la Nana deţinute de Elena Udrea) - 3 ani închisoare cu executare;

(administratorul terenurilor de la Nana deţinute de Elena Udrea) - 3 ani închisoare cu executare; Ştefan Lungu (fost consilier al Elenei Udrea) - 1 an şi 6 luni cu suspendare;

(fost consilier al Elenei Udrea) - 1 an şi 6 luni cu suspendare; Gheorghe Nastasia (fost secretar general în Ministerul Dezvoltării) - 4 ani cu suspendare;

(fost secretar general în Ministerul Dezvoltării) - 4 ani cu suspendare; Ana Maria Topoliceanu (fostă prietenă cu Elena Udrea şi fost director al Companiei Naţionale de Investiţii) - 3 ani cu suspendare,

(fostă prietenă cu Elena Udrea şi fost director al Companiei Naţionale de Investiţii) - 3 ani cu suspendare, Dragoş Marius Botoroagă (administratorul unei firme) - 2 ani şi 6 luni cu suspendare.

Ads

În schimb, Ion Ariton (fost ministru al Economiei) a fost achitat pentru acuzaţiile de participaţie improprie la abuz în serviciu şi folosire a influenţei în scopul obţinerii de foloase necuvenite.

În Dosarul Gala Bute, Udrea a fost acuzată că a coordonat un sistem prin care persoanele cele mai apropiate ei, şi anume Lungu, Topoliceanu, Nastasia şi Breazu, au primit, cu ştiinţa sa, sume de bani de la reprezentanţii unor societăţi comerciale pentru a le garanta plata la timp a lucrărilor finanţate de ministerul pe care îl conducea.

Anchetatorii spun că sumele obţinute au intrat fie nemijlocit în patrimoniul Elenei Udrea (în numerar ori prin plata unor bunuri şi servicii), fie în patrimoniul unor persoane indicate de aceasta (Organizaţia Bucureşti a PDL şi Rudel Obreja).

Udrea a mai fost acuzată că a determinat alţi funcţionari din minister să îşi încalce atribuţiile cu prilejul achiziţiei de servicii de publicitate la „Gala Bute”, prejudiciind bugetul instituţiei şi creând un folos necuvenit pentru Rudel Obreja.

Ads