Elena Udrea susține că știe cine i-a făcut pozele din Paris, în care apărea alături de Elena Bica: "Au fost serviciile românești, domnul Coldea"

Autor: Mihai Diac
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 23:00
113 citiri
Elena Udrea susține că știe cine i-a făcut pozele din Paris, în care apărea alături de Elena Bica: "Au fost serviciile românești, domnul Coldea"
Elena Udrea - FOTO Hepta, arhivă

Elena Udrea, fost ministru al Turismului și fost consilier prezidențial sub mandatul președintelui Băsescu, susține că fotografiile care i s-au făcut ei la Paris, în care Udrea apărea alături de procurorul-șef al DIICOT din acea perioadă, Alina Bica, și care au fost publicate în anul 2014, ar fi fost făcute cu implicarea serviciilor secrete din România, dar și cu sprijinul serviciilor franceze.

Întrebată la Antena 3, în ziua de 23 septembrie 2025, dacă a aflat cine e autorul fotografiilor făcute la Paris, în care apare alături de Alina Bica și de o altă persoană, Elena Udrea a răspuns că oficial nu a aflat, dar că neoficial știe cine ar fi în spatele pozelor.

”Oficial nu am aflat, dar neoficial știm. Au fost serviciile românești, a fost domnul Coldea, probabil sprijinit de serviciile franceze. Dar nu e vorba doar de fotografii, este vorba de faptul că s-au dat documente despre vizita mea de acolo, care nu se puteau preda oricărui cetățean civil de pe stradă”, a precizat Elena Udrea.

În 2014, pe un site din România au apărut fotografii în care Elena Udrea apărea alături de procurorul-șef al DIICOT de la acea vreme, Alina Bica, la Paris, la o sesiune de cumpărături. Vizita la Paris a fost una privată, iar în imagini mai apare o persoană despre care se spune că ar fi Ana Maria Topoliceanu, fosta șefă a Companiei Naționale de Investiții.

Judecătoria Ploiești a aprobat, la data de 1 iulie 2025, "liberarea condiționată" a Elenei Udrea, care în acel moment executa o pedeapsă cu închisoarea la penitenciarul de femei Târgșor.

Elena Udrea executa pedeapsa de șase ani de închisoare pe care a primit-o în dosarul de corupție în care a fost judecată, dosar cunoscut publicului sub denumirea Dosarul Gala Bute. În acel dosar, Udrea fusese condamnată definitiv la șase ani de închisoare pentru luare de mită și abuz în serviciu.

Sentința a fost pronunțată la data de 7 aprilie 2022, însă Udrea a părăsit România înainte de pronunțarea sentinței. În aceeași zi, Udrea a fost dată în urmărire și prinsă pe teritoriul bulgar, în Vama Kulata, la granița cu Grecia. Elena Udrea a rămas în Bulgaria în arest preventiv până în 10 iunie 2022, când autoritățile bulgare au decis definitiv extrădarea sa. În baza acelei decizii a autorităților bulgare, Udrea a fost adusă în România la data de 16 iunie 2022.

Elena Udrea, dezvăluiri despre dosarul lui Adrian Năstase. A fost făcut ”clar” cu implicarea Bruxelles-ului. "Eu nu știu dacă el a fost vinovat sau nu"
Elena Udrea, dezvăluiri despre dosarul lui Adrian Năstase. A fost făcut ”clar” cu implicarea Bruxelles-ului. "Eu nu știu dacă el a fost vinovat sau nu"
Elena Udrea, fostul ministru al Turismului, susţine că dosarul lui Adrian Năstase a fost unul politic, făcut ”clar” cu implicarea Bruxelles-ului. ”Amintiţi-vă că în rapoartele MCV...
Elena Udrea și-a aniversat fetița, pentru prima dată în libertate, și i-a dăruit cadoul dorit. Fostul ministru anunță și cu ce se va ocupa în viitor
Elena Udrea și-a aniversat fetița, pentru prima dată în libertate, și i-a dăruit cadoul dorit. Fostul ministru anunță și cu ce se va ocupa în viitor
Pe 20 septembrie, Elena Udrea și-a serbat pentru prima dată fiica, pe Eva Maria, după eliberarea din detenție, la aniversarea celor șapte ani. Ziua a fost una plină de emoții și bucurie,...
#elena udrea gala bute, #Elena Udrea, #Elena Udrea fotografia Alina Bica, #Elena Udrea fotografii Paris, #Elena Udrea fotografii Bica DIICOT, #Florian Coldea, #Alina Bica DIICOT , #stiri Elena Udrea
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ghinion teribil! Cum a murit Ciprian, la doar 20 de ani, cu o zi inainte sa se intoarca in Romania
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A intrat la toaleta, unde doua persoane o "barfeau". Ce a urmat a facut inconjurul internetului: "Poftim?!"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. UPDATE Incendiu cu uriașe degajări de fum în București: 4 Ro-Alert pentru 4 sectoare / Peste 20 mașini, 100 de pompieri, roboți / Arafat: ”Este riscul de extindere” FOTO VIDEO
  2. Elena Udrea susține că știe cine i-a făcut pozele din Paris, în care apărea alături de Elena Bica: "Au fost serviciile românești, domnul Coldea"
  3. Elena Udrea, dezvăluiri despre dosarul lui Adrian Năstase. A fost făcut ”clar” cu implicarea Bruxelles-ului. "Eu nu știu dacă el a fost vinovat sau nu"
  4. Extrema dreaptă pune monopol pe cruce. Liderii bisericii avertizează împotriva „deturnării simbolurilor creștine”
  5. Macron l-a "înțepat" pe Trump după ce acesta a "cerșit" Premiul Nobel de la tribuna Adunării Generale ONU. "Este posibil doar dacă oprești acest război" VIDEO
  6. Ursula von der Leyen anunță crearea unui „grup de donatori pentru Palestina”. Gaza trebuie reconstruită, spune șefa Comisiei Europene
  7. Respingerea la CCR a legii pentru pensiile magistraților ar duce la neîndeplinirea jalonului PNRR referitor la pensii, avertizează ministrul Muncii
  8. De ce președintele Dan nu ar fi transmis condoleanțe după asasinarea lui Charlie Kirk: „Trebuia dat un comunicat”
  9. Președintele Turciei: ”Nu cred că războiul din Ucraina se va încheia curând. Europa și SUA nu pot susține Kievul la nesfârșit”
  10. Trump a certat Europa de la tribuna Adunării Generale ONU. Trebuie să impună Rusiei aceleași sancțiuni ca SUA. "Altfel ne pierdem cu toții timpul" VIDEO

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...