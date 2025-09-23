Elena Udrea susține că știe cine i-a făcut pozele din Paris, în care apărea alături de Elena Bica: "Au fost serviciile românești, domnul Coldea"

Elena Udrea, fost ministru al Turismului și fost consilier prezidențial sub mandatul președintelui Băsescu, susține că fotografiile care i s-au făcut ei la Paris, în care Udrea apărea alături de procurorul-șef al DIICOT din acea perioadă, Alina Bica, și care au fost publicate în anul 2014, ar fi fost făcute cu implicarea serviciilor secrete din România, dar și cu sprijinul serviciilor franceze.

Întrebată la Antena 3, în ziua de 23 septembrie 2025, dacă a aflat cine e autorul fotografiilor făcute la Paris, în care apare alături de Alina Bica și de o altă persoană, Elena Udrea a răspuns că oficial nu a aflat, dar că neoficial știe cine ar fi în spatele pozelor.

”Oficial nu am aflat, dar neoficial știm. Au fost serviciile românești, a fost domnul Coldea, probabil sprijinit de serviciile franceze. Dar nu e vorba doar de fotografii, este vorba de faptul că s-au dat documente despre vizita mea de acolo, care nu se puteau preda oricărui cetățean civil de pe stradă”, a precizat Elena Udrea.

În 2014, pe un site din România au apărut fotografii în care Elena Udrea apărea alături de procurorul-șef al DIICOT de la acea vreme, Alina Bica, la Paris, la o sesiune de cumpărături. Vizita la Paris a fost una privată, iar în imagini mai apare o persoană despre care se spune că ar fi Ana Maria Topoliceanu, fosta șefă a Companiei Naționale de Investiții.

Judecătoria Ploiești a aprobat, la data de 1 iulie 2025, "liberarea condiționată" a Elenei Udrea, care în acel moment executa o pedeapsă cu închisoarea la penitenciarul de femei Târgșor.

Elena Udrea executa pedeapsa de șase ani de închisoare pe care a primit-o în dosarul de corupție în care a fost judecată, dosar cunoscut publicului sub denumirea Dosarul Gala Bute. În acel dosar, Udrea fusese condamnată definitiv la șase ani de închisoare pentru luare de mită și abuz în serviciu.

Sentința a fost pronunțată la data de 7 aprilie 2022, însă Udrea a părăsit România înainte de pronunțarea sentinței. În aceeași zi, Udrea a fost dată în urmărire și prinsă pe teritoriul bulgar, în Vama Kulata, la granița cu Grecia. Elena Udrea a rămas în Bulgaria în arest preventiv până în 10 iunie 2022, când autoritățile bulgare au decis definitiv extrădarea sa. În baza acelei decizii a autorităților bulgare, Udrea a fost adusă în România la data de 16 iunie 2022.

