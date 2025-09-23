Elena Udrea și-a aniversat fetița, pentru prima dată în libertate, și i-a dăruit cadoul dorit. Fostul ministru anunță și cu ce se va ocupa în viitor

Pe 20 septembrie, Elena Udrea și-a serbat pentru prima dată fiica, pe Eva Maria, după eliberarea din detenție, la aniversarea celor șapte ani. Ziua a fost una plină de emoții și bucurie, micuța primind în dar un pui de pisică adoptat, dar și ocazia mult așteptată de a-și avea mama aproape la o zi de naștere, după ani marcați de absență.

Elena Udrea a povestit că momentul aniversării a fost așteptat cu sufletul la gură atât de ea, cât și de fiica sa.

„Am adoptat un pisicuț abandonat, un pui de nici două luni și asta a făcut-o cea mai bucuroasă. A avut parte de vizite și de urări de ”La mulți ani!” acasă (…) S-a bucurat enorm, pentru că după atât de mult timp și-a sărbătorit ziua de naștere și cu mama ei, nu doar cu tati. Am așteptat atât de mult momentul ăsta (…) Mereu era această dezamăgire uriașă, că nu puteam să fiu (…)

Bucuria noastră, a celor din jur, a făcut ca sărbătoarea asta să fie cea mai frumoasă din cele șapte pe care le-a avut până acum”, a spus Elena Udrea la Spynews TV.

Revenirea acasă, în vara acestui an, a fost o surpriză uriașă pentru Eva, care nu știa că își va revedea mama. Întâlnirea a fost încărcată de emoții, iar Udrea mărturisește că și astăzi trăiește intens acele clipe, de fiecare dată când privește filmarea din ziua revederii. „A fost extrem de emoționant. Oricât m-am pregătit și mi l-am imaginat (…), a fost peste orice am crezut eu că va fi. A fost extrem de emoționant. Astăzi, când mă uitam întâmplător peste filmare, mi-au dat lacrimile (…)

A fost, pentru un copil de șase ani, mai greu decât pentru mine (…) Faptul că acasă era un copil care suferea enorm a fost extrem de greu de suportat (…) Suferința pentru ce știam, drama pe care știam că o traversează copilul meu a fost extrem de mare. Niciun copil nu ar trebui să treacă prin ce a trecut Eva, așa cum a suferit Eva”, a mai declarat Udrea, conform Libertatea.ro.

Cu ce se va ocupa fostul ministru

Udrea a spus că prioritățile ei s-au schimbat radical după ce a ieșit din penitenciar. Timp de o lună și jumătate s-a dedicat exclusiv familiei, fără alte preocupări, dar acum este pregătită să reia activitatea profesională.

„Am stat o lună și jumătate să mă bucur doar de clipe petrecute cu familia, fără alte planuri, preocupări. Mi-am făcut destule în timp ce eram închisă. Acum, că s-a terminat și vacanța și Eva a început școala, o să îmi fac un program și cu alte activități, doar că de aici încolo prioritățile mele sunt total schimbate. Întâi de toate este familia, apoi restul. Nu mai vreau să pierd nicio clipă cu lucruri, oameni care nu mă interesează în mod real sau de dragul altora”, a spus aceasta.

Pe lângă preocuparea principală pentru viața de familie, Udrea a anunțat că va începe să activeze într-un domeniu cu totul diferit de cel politic. „Voi activa în cadrul unei asociații care se ocupă de drepturile omului și reintegrarea celor care au fost în detenție. Și voi lucra la afacerile familiei. Restul, voi vedea dacă și când vor mai fi de interes pentru mine”, a declarat ea pentru Cancan.

