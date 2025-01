Elena Udrea, poziție pro-Georgescu: ”Ordinele către 'Justiție' sunt acum pe invers?”

Elena Udrea sare în apărarea românilor care l-au votat pe Călin Georgescu. În opinia fostului ministru, ICCJ putea să nu țină cont de hotărârea CCR, așa cum s-a întâmplat în dosarul „Gala Bute". Astfel, Udrea crede că legea este interpretată în funcție de interesele politice, de moment.

Fosta apropiată a lui Traian Băsescu și-a exprimat punctul de vedere pe pagina sa de Facebook:

„Aud cum foști judecători ai CCR susțin că domnul Călin Georgescu nu are nicio șansă, nici la Înalta Curte, nici la CEDO sau CJUE, să obțină reluarea turului 2 la alegerile prezidențiale, pentru că decizia CCR nu poate fi încălcată, pentru că este obligatorie si pentru că atât instanțele din țară, cât și cele Europene, trebuie si vor respecta ceea ce a decis CCR!

Serios?!!!

S-a uitat deja ca în dosarul meu fabricat 'Gala Bute', din 7 aprilie 2022, 4 judecători din 5 de la Înalta Curte au hotărât sa NU aplice decizia CCR, care spunea ca am fost judecată cu încălcarea legii de judecători aleși special de Statul Paralel ca sa mă condamne, si cei 4 judecători au refuzat sa deschidă dosarul Gala Bute, iar eu am ajuns la pușcărie, iar Rudel Obreja condamnat și el abuziv a si murit in pușcărie!!! Atunci cum s-a putut?

Dacă Înalta Curte a călcat in picioare dreptul meu la un proces corect, acum, când e vorba de a apăra dreptul la 9 milioane de români de a vota liber, cu atât mai mult ICCJ trebuie să își respecte propria măsură și să lase neaplicată decizia CCR de anulare a turului 1 la prezidențiale, sau ordinele către 'Justitie' sunt acum pe invers?

Foștii judecători constituționali care par acum loviți de amnezie, ar trebui să explice tocmai cum, dacă ICCJ cât și CJUE au făcut un abuz în Gala Bute, astăzi au ocazia sa procedeze identic față de CCR, dar de data asta să facă dreptate, mai ales ca ambii foști judecători au fost in componenta Curții care au pronunțat respectiva decizie încălcată.

Domnul Tudorel Toader chiar mi-a fost avocat pe 7 aprilie 2022, pledând fără succes, din păcate, pentru mine in fața celor 5 judecători, obligativitatea respectării deciziei CCR si a reluării judecării in condiții de legalitate a dosarului Gala Bute!", a transmis Udrea.

Printre politicienii care au cerut ca Georgescu să nu fie interzis se numără și Daniel Funeriu, Crin Antonescu, Elena Lasconi și alții.

În prezent, zeci de mii de români protestează în București. Aceștia cer ca votul să le fie respectat, deci ca turul al doilea al alegerilor prezidențiale să fie reluat.

