Ce ministru celebru stătea la ușa Elenei Udrea. „L-am văzut așteptând. Pe mine m-a băgat înainte”

Poetul Mircea Dinescu a povestit, în emisiunea Insider politic, cum a văzut la ușa Elenei Udrea, pe vremea când era ministru al Turismului, mai mulți politicieni cunoscuți, printre care și ministrul de Externe Teodor Baconschi. „Ea era cureaua de transmisie a partidului către Băsescu”, spune Dinescu.

”Eu îmi amintesc, pe vremea în care era ministresă la Turism, am fost odată în audiență, pentru că drumul de la Cetate era plin de hârtoape. Doi km. Primăria era de acord să asfalteze, dar se stătea la coadă. Elena Udrea m-a primit imediat. Mă simpatiza, deși făcusem mișto de ea în revista Plai cu boi. Apăruse atunci lozinca: Fapte, nu vorbe! Eu am pus-o pe Elena Udrea pe copertă cu sânii goi – un trucaj – și am scris: Lapte, nu vorbe! A gustat gluma. Avea umor.

Dar altceva vreau să spun, nu de lapte. La coadă la ea erau câteva personaje celebre în guvernul României, veneau în audiență la ea. Baconski, de exemplu. L-am văzut așteptând. Pe mine m-a băgat înainte. Ea era cureaua de transmisie a partidului către Băsescu”, a povestit poetul Mircea Dinescu în emisiunea Insider politic, de la Prima TV.

Întrebat dacă i-a rezolvat problema, Mircea Dinescu a răspuns: ”Da, a dat telefon la primar. A rezolvat, țac-pac!”.

