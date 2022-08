Un nou atac la justiție al Elenei Udrea, din închisoare: ”Mă gândesc să cer și eu să fiu declarată nebună”

Fostul ministru Elena Udrea a postat miercuri, 17 august, un nou mesaj din închisoare, în care reclamă abuzul justiției.

În mesajul postat, Udrea aduce în discuție cazul lui Dan Cămârzan, criminalul-milionar din Brașov, care și-a ucis bunica în vârstă de 93 de ani, pe 6 mai 2019. Acesta a fost eliberat, după doi ani în care a stat internat într-un spital de Psihiatrie.

”Văzând cum criminalul din Brasov, cel care acum trei ani și-a omorât bunica, a fost trimis acasă fără să fie tras la răspundere, pe motiv că fost lipsit de discernământ la momentul crimei, mă gândesc să cer și eu să fiu declarată nebună și lipsită de discernământ pentru că m-am implicat în aducerea campionului Mondial la box, Lucian Bute, să boxeze în România.

Dincolo de abuzul făcut de cei 4 judecători ai ICCJ în 7 aprilie care au încălcat atât Constituția României cât și Deciziile CCR nr. 685/2018 și CJUE din 212.12.2021 ți au refuzat rejudecarea în condiții de legalitate a dosarului Gala Bute, pe fondul problemei, prin sentința care trebuia să fie desființată și nu a fost, eu am fost condamnată în 2018 la 6 ani de închisoare pentru că “ am cerut angajaților ministerului să gasească SOLUȚIILE LEGALE pentru ca MDRT să poată face publicitate brandului turistic al României în timpul Galei de Box, Campion pentru România”, organizată la București în iulie 2010, (citat din Rechizitoriu). În această Gală, campionul mondial la Box de la aceea dată, românul Lucian Bute, a câștigat prin K.O centura IBF. Gala Bute fiind cel mai mare eveniment sportiv organizat vreodată în România și cu cea mai mare audiență la toate categoriile, pe plan național și internațional, meciul lui Bute fiind retransmis de câteva ori chiar pe CNN, Euronews, Eurosport și alte canale tv.

Pentru ca am vrut sa promovăm pe bani europeni brandul turistic al României la acest eveniment, și am si reușit, întâi Kovesi, apoi judecătorii sistemului ocult care conduceau și Justiția până în anul 2020, Ionuț Matei, Florentina Dragomir & Co, au decis că este un abuz în serviciu, și mi-au dat 6 ani de închisoare cu executare!!! ”, a mai scris Udrea.

Udrea a continuat afirmând că vrea fie considerată fără discernământ, ”pentru că doar un nebun şi-ar fi riscat libertatea, cariera, ba chiar şi viaţă, dacă ne gândim la ce i se întâmpla lui Rudel Obreja, victima colaterală a acestui abuz, pentru a face ceva bun pentru ţară”.

”Nimeni până atunci și nici de la Gala Bute încoace nu a mai reușit să organizeze ceva măcar asemănător în România, sau nici nu a mai încercat, văzând ce mi s-a întamplat mie.

Oamenii sănătoși la minte nu fac nimic, se bucură liniștiți de funcțiile lor și de privilegiile aferente, fără să realizeze ceva și pentru țară, dar sunt liberi și fericiți! În timp ce eu mă lupt pentru dreptul de a-mi întâlni copilul de 3 ani, în pușcărie..”, a conchis Udrea.

