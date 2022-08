Elena Udrea, supărată că patronii nu vor să angajeze pușcăriași: ”E nejustificat. Deținuții sunt mai disciplinați și mai motivați să muncească”

Fostul ministru Elena Udrea a postat un mesaj pe Facebook prin care susține că nu înțelege de ce patronii din România sunt reticenți când vine vorba de angajarea deținuților, susținând că aceștia sunt ”disciplinați” și ”mai motivați să muncească”.

Udrea mai spune că aproximativ 23.000 de deținuți au dreptul legal să muncească, însă ”cererea de forță de muncă din penitenciare este mică”.

”România este a patra țară cu cel mai mic somaj din Europa, cu o rata de 5% in scădere (iulie) . Deci este nevoie de forță de muncă! Mă gândesc ca in penitenciare sunt vreo 23.000 de deținuți care au dreptul legal sa muncească, dar nu prea au unde. Spre exemplu, la penitenciarul Târgșor, conducerea a reușit sa găsească de lucru pentru un număr important dintre cele aproximativ 500 care sunt aici, si fac mari eforturi in continuare pentru a aduce angajatori. Interesul este al tuturor: condamnații câștiga zile, care se scad din pedeapsa si chiar si bani, iar penitenciarul primeste o parte din salariul celor care lucrează, sume care pot fi folosite la îmbunătățirea condițiilor de detenție, in folosul deținuților si al propriilor angajați.

Problema este ca cererea de forță de muncă din penitenciare este mică.

Fie cei care ar avea nevoie nu cunosc aceasta posibilitate, fie sunt reticenți în a angaja deținuți, ceea ce eu afirm este nejustificat.

Deținuții sunt mai disciplinați si mai motivați sa muncească.

Ads

In plus, s-a constat ca recidiva este mult mai mica in randul celor care au muncit pe timpul detenției. Ceea ce arata ca reabilitarea se face mult mai eficient prin muncă decat prin statul degeaba, claie peste grămadă, in camere insalubre ani de zile!”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

Ads