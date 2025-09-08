Elena Udrea recunoaște că a fost audiată în dosarul generalilor SRI Coldea și Dumbravă. Mărturia fostului ministru ar putea cântări greu în anchetă

Autor: Daniel Groza
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 14:16
561 citiri
Elena Udrea recunoaște că a fost audiată în dosarul generalilor SRI Coldea și Dumbravă. Mărturia fostului ministru ar putea cântări greu în anchetă
Elena Udrea a recunoscut că a fost audiată în dosarul generalilor SRI FOTO Hepta

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, susține că a fost scoasă din penitenciarul Târgșor pentru a fi audiată ca martor în dosarul fostului șef-adjunct al SRI, Florian Coldea. Declarațiile sale ar putea avea un impact major asupra anchetei care vizează un presupus grup infracțional organizat format din generalii SRI Coldea și Dumbravă, acuzați că ofereau servicii juridice nelegale și au cerut sute de mii de euro unui afacerist, cu un prejudiciu estimat la 9,9 milioane de lei.

Mărturia Elenei Udrea ar putea cântări greu în ancheta în care apare și numele fostului șef-adjunct al SRI Florian Coldea. Fostul ministru al Turismului a fost acuzat că ar fi avut legături cu rețeaua condusă de generalii Coldea-Dumbravă pentru a obține protecție și sprijin politic.

"Vă răspund doar la această întrebare și, în rest, despre acest subiect, separat, într-o întâlnire cu care eu sunt de acord – da, am fost audiată în dosarul fostului adjunct SRI, Florian Coldea", a declarat Elena Udrea într-un interviu acordat pentru Antena 3 CNN.

Florian Coldea a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție (DNA), alături de avocatul Doru Trăilă și fostul general SRI, Dumitru Dumbravă, potrivit unui comunicat făcut public pe 3 iulie.

Procurorii anticorupție susțin că aceștia ar fi format un "grup infracțional organizat" prin care furnizau fără drept servicii de consultanță juridică.

În același timp, DNA amintește de cazul afaceristului Cătălin Hideg, de la care a plecat dosarul, acuzându-i pe foștii generali SRI și pe Dumbravă că ar fi cerut sute de mii de euro pentru a-l ajuta să scape de condamnarea dintr-un dosar anchetat de Parchetul European.

Sorin Grindeanu amenință din nou cu ieșirea de la guvernare: „Nu văd rostul...” VIDEO
Sorin Grindeanu amenință din nou cu ieșirea de la guvernare: „Nu văd rostul...” VIDEO
Președintele interimar al PSD și președintele Camerei Deputaților - Sorin Grindeanu, deputatul Marius Budăi și senatorul Victoria Stoiciu au susținut declarații de presă luni, 8...
Sorin Grindeanu, despre divergențele cu Ilie Bolojan: „Dacă cineva încearcă să ne impună anumite soluții, acela nu este dialog și noi ne extragem” VIDEO
Sorin Grindeanu, despre divergențele cu Ilie Bolojan: „Dacă cineva încearcă să ne impună anumite soluții, acela nu este dialog și noi ne extragem” VIDEO
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, împreună cu președintele Camerei Deputaților, deputatul Marius Budăi, și senatorul Victoria Stoiciu, au susținut declarații de presă luni,...
#Elena Udrea, #dosar DNA, #Florian Coldea, #grup infractional, #generali SRI , #stiri Elena Udrea
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Soferul fantoma" al unei masini tip Formula 1, identificat in sfarsit de politisti: bolidul alerga pe autostrazi din 2019
DigiSport.ro
Ianis Hagi s-a razgandit, pe ultima suta de metri. I-au pus banii pe masa si l-au convins
ObservatorNews.ro
Unde se castiga cel mai bine in Romania. Topul celor mai bine platite joburi

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Elena Udrea recunoaște că a fost audiată în dosarul generalilor SRI Coldea și Dumbravă. Mărturia fostului ministru ar putea cântări greu în anchetă
  2. Sorin Grindeanu amenință din nou cu ieșirea de la guvernare: „Nu văd rostul...” VIDEO
  3. Sorin Grindeanu, despre divergențele cu Ilie Bolojan: „Dacă cineva încearcă să ne impună anumite soluții, acela nu este dialog și noi ne extragem” VIDEO
  4. Lider USR, despre pachetul 2 de reforme: „Aceste legi lasă gust amar pentru foarte mulți români”
  5. Peste jumătate dintre români consideră că apartenența la UE nu limitează independența națională. Ce cred votanții PSD și AUR - sondaj INSCOP
  6. Partidul REPER și-a reales conducerea după ce Octavian Berceanu s-a retras la nicio săptămână de la alegere
  7. AUR solicită retragerea ambasadorului României la Washington. "Nu are acces nici măcar la niveluri minime ale administrației americane"
  8. Guvernul marelui eșec sau Guvernul marilor reforme? Scenariile unui analist politic ANALIZĂ
  9. Președintele Nicușor Dan spune că ar vrea o coaliție de guvernare mai unită, după ce Sorin Grindeanu a criticat măsurile luate de premierul Ilie Bolojan
  10. Călin Georgescu dezminte orice legătură cu o schemă de fraudă majoră pe Internet. "Folosește ilegal numele și imaginea mea, fără consimțământ"