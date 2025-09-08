Elena Udrea recunoaște că a fost audiată în dosarul generalilor SRI Coldea și Dumbravă. Mărturia fostului ministru ar putea cântări greu în anchetă

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, susține că a fost scoasă din penitenciarul Târgșor pentru a fi audiată ca martor în dosarul fostului șef-adjunct al SRI, Florian Coldea. Declarațiile sale ar putea avea un impact major asupra anchetei care vizează un presupus grup infracțional organizat format din generalii SRI Coldea și Dumbravă, acuzați că ofereau servicii juridice nelegale și au cerut sute de mii de euro unui afacerist, cu un prejudiciu estimat la 9,9 milioane de lei.

Mărturia Elenei Udrea ar putea cântări greu în ancheta în care apare și numele fostului șef-adjunct al SRI Florian Coldea. Fostul ministru al Turismului a fost acuzat că ar fi avut legături cu rețeaua condusă de generalii Coldea-Dumbravă pentru a obține protecție și sprijin politic.

"Vă răspund doar la această întrebare și, în rest, despre acest subiect, separat, într-o întâlnire cu care eu sunt de acord – da, am fost audiată în dosarul fostului adjunct SRI, Florian Coldea", a declarat Elena Udrea într-un interviu acordat pentru Antena 3 CNN.

Florian Coldea a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție (DNA), alături de avocatul Doru Trăilă și fostul general SRI, Dumitru Dumbravă, potrivit unui comunicat făcut public pe 3 iulie.

Procurorii anticorupție susțin că aceștia ar fi format un "grup infracțional organizat" prin care furnizau fără drept servicii de consultanță juridică.

În același timp, DNA amintește de cazul afaceristului Cătălin Hideg, de la care a plecat dosarul, acuzându-i pe foștii generali SRI și pe Dumbravă că ar fi cerut sute de mii de euro pentru a-l ajuta să scape de condamnarea dintr-un dosar anchetat de Parchetul European.

