Imagini cu revederea dintre Elena Udrea și fetița sa, Eva: „Revederea ne-a copleșit” VIDEO

Momentul în care Elena Udrea s-a reîntâlnit cu fetița sa, Eva, după ce a fost eliberată din închisoare și a ajuns acasă a fost filmat și postat online de fosta ministră. Când și-a văzut mama intrând pe ușă, Eva Maria a căzut în genunchi și a izbucnit în lacrimi, copleșită de emoție.

„După trei ani și patru luni departe una de cealaltă, revederea ne-a copleșit. Pentru amândouă acest moment al regăsirii acasă, pe care ni l-am imaginat în fiecare zi, a părut incredibil. Dar acum, Dumnezeu ne-a adus din nou împreună și îți promit, Eva, că nimic nu ne va mai despărți! Vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați fost alături, tuturor celor care v-ați rugat pentru noi în toți acești ani grei!”, a scris Elena Udrea, pe Facebook.

Elena Udrea a fost eliberată din pușcărie pe 17 iulie. Tribunalul Prahova a respins contestația formulată de Direcția Națională Anticorupție (DNA) împotriva deciziei Judecătoriei Ploiești, care aprobase anterior cererea de liberare.

Udrea, condamnată definitiv în dosarul „Gala Bute”, în urma acuzațiilor privind deturnarea de fonduri și trafic de influență, a fost eliberată condiționat după trei ani de închisoare.

La scurt timp după ce a fost eliberată, Elena Udrea a dezvăluit cum va petrece ziua alături de familie. „Mergem prin oraș, la cumpărături, nu am avut de niciunele, nici periuță de dinți, nici demachiant, lucrurile minimale, pentru că de atâtea ori am zis că vin și nu am venit, și acum am zis să nu mai pregătim nimic. Ne ducem în oraș, apoi să ne întâlnim cu niște prieteni. Eva este fericită să ne întâlnim cu toți prietenii ei pentru că toți așteptau să o vadă pe mami. (…) Vacanța o să mi-o petrec cu Eva, înainte să înceapă clasa I, și apoi cu siguranță că îmi voi continua activitatea în mediul privat, afacerile familiei și să mă implic foarte mult într-o asociație nonguvernamentală pentru sprijinire.”, a spus Elena Udrea despre cum va petrece prima zi de libertate.

