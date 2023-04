Elena Udrea dă lecții din pușcărie. Sfaturi pentru reducerea cheltuielilor: ”Întreţinerea unui deţinut costă 7500 de Ron pe lună”

Fostul ministru Elena Udrea, aflată în detenţie după ce a fost condamnată la şase ani de închisoare pentru luare de mită şi abuz în serviciu în dosarul Gala Bute, oferă o soluţie pentru reducerea cheltuielilor.

Udrea susține într-o postare publicată pe Facebook, ca deţinutii care nu au săvârşit fapte cu violenţă şi nu sunt un pericol pentru societate, categorie în care ar intra şi ea, să-şi execute pedepsele la locul de muncă. Udrea prezintă şi calcule privind economiile realizate astfel.

”Guvernul are o "gaură" de 20 de miliarde de Ron în buget, motiv pentru care a trecut la tăierea cheltuielilor. O soluţie (despre care am mai vorbit) prin care nu doar ca ar scăpa de nişte cheltuieli inutile, uriaşe, dar ar putea şi sa aducă bani la buget este reducerea numărului de deţinuţi. Aşa cum am mai spus, statul cheltuie cu întreţinerea unui deţinut 7500 de Ron pe luna, cât 4 pensii. În condiţiile în care sunt aproape 24.000 de deţinuţi în penitenciare, plus încă vreo 10.000 de arestaţi preventiv, care stau degeaba, nu muncesc, deci nici nu au cum sa se reabiliteze astfel, trageţi şi dumneavoastră concluziile! Dacă dintre aceştia, cei care nu au săvârşit fapte cu violentă şi nu sunt un pericol pentru societate ar fi trimişi să-şi execute pedepsele la locul de muncă, nu doar că s-ar economisi banii plătiţi pentru întreţinerea lor, dar s-ar şi încasa sume importante la buget; plus avantajul reabilitării lor şi al reintegrării în societate prin munca. Totodată, acestora li s-ar da şi posibilitatea de a fi alături de familii şi de a se putea îngriji de acestea, aşa cum se întâmplă în toată Europa, scrie Udrea.

Ea afirmă că un calcul exemplificativ arata că, ”dacă din cei 24.000 de deţinuţi, un minim de 9000 ar executa pedepsele în libertate la locul de munca şi fiecare ar cotiza 1000 de Ron pe luna la bugetul de stat, la care s-ar adăuga taxele şi impozitele aferente, ar însemna că, în loc să cheltuie 68.000.000 de Ron pe lună, statul ar încasa aproximativ 24.000.000 de Ron pe acelaṣi interval de timp”.

Fostul ministru subliniază că, în plus, astfel s-ar găsi şi forţa de muncă atât de necesară pentru sprijinirea economiei şi, implicit, a bugetului ţării.