Elena Vîșcu dezvăluie prin ce schimbări a trecut după divorțul de CRBL. Unde a plecat în vacanță cu fiica ei: „Am renunțat la vină”

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 16:54
377 citiri
Elena Vîșcu dezvăluie prin ce schimbări a trecut după divorțul de CRBL. Unde a plecat în vacanță cu fiica ei: „Am renunțat la vină”
Elena Vîșcu a vprbit sincer despre separarea de CRBL FOTO: Instagram/ Elena Viscu

A trecut mai bine de un an de când CRBL și Elena Vîșcu și-au spus adio, iar fosta soție a artistului traversează o perioadă de transformare personală. Se pare că Elena a făcut câteva schimbări semnificative în viața ei, iar rezultatele sunt vizibile: pare mai fericită și mai împăcată cu ea însăși.

După divorț, Elena Vîșcu s-a mutat în Republica Moldova, acasă, împreună cu fiica lor, Alessia. Mutarea pare să fi adus o stare de liniște și armonie, iar Elena radiază de bucurie.

Cum i s-a schimbat viața Elenei

Fosta soție a lui CRBL consideră că fiecare experiență de viață vine cu lecțiile sale. Ea a învățat să trăiască fără frică și fără așteptări din partea celor din jur, iar astăzi se simte mai puternică decât înainte. Dacă pentru mulți divorțul reprezintă un moment dificil, Elena vede acum libertatea și un nou stil de viață ca pe o oportunitate de redescoperire personală. Într-un mesaj emoționant postat pe TikTok, ea a scris:

„Vara aceasta am învățat să fiu eu. Am lăsat fricile jos. Am renunțat la vină, la așteptări, la zgomotul din jur. Am ales să trăiesc ușor. Am alergat pe străzi cu muzica în suflet, am dansat cu vântul, am învățat să respir fără teamă. Libertatea nu este o destinație, este o decizie. Este despre curajul de a te ridica, de a-ți întinde aripile chiar și când tremuri. Astăzi mă simt vie. Mă simt liberă. Și știu că viața mea abia începe.”, a transmis Elena pe rețelele sociale.

Pe parcursul acestei veri, Elena și fiica ei au avut parte de momente speciale. Cele două au călătorit în Marbella, Spania, unde au vizitat obiective turistice renumite, iar recent au petrecut timp și în România.

Printre destinațiile vizitate s-au numărat Delta Dunării și Orheiul Vechi, în compania bunicilor materni ai Alessiei, momente care par să fi consolidat legătura dintre mamă și fiică.

PSD amenință cu ieșirea de la guvernare. Paul Stănescu: „Este doar o chestiune de timp”. Ce spune liderul interimar al partidului, Sorin Grindeanu
PSD amenință cu ieșirea de la guvernare. Paul Stănescu: „Este doar o chestiune de timp”. Ce spune liderul interimar al partidului, Sorin Grindeanu
Paul Stănescu, secretarul general al PSD, le-ar transmis colegilor de partid, în cadrul unei ședințe, că „este doar o chestiune de timp” până când PSD iese de la guvernare....
O deputată, fostă membră AUR, mutată apoi la SOS România, pleacă și din acest partid. Ce va face în continuare
O deputată, fostă membră AUR, mutată apoi la SOS România, pleacă și din acest partid. Ce va face în continuare
Deputata Raisa Enachi şi-a anunţat, luni, la Biroul permanent al Camerei, demisia din partidul S.O.S. România, urmând să activeze ca deputat neafiliat. Ea a transmis la conducerea Camerei...
#elena viscu, #elena viscu divort, #CRBL , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali nu s-a abtinut: era IN DIRECT si a dezvaluit ce i-a zis Mihai Popescu despre sotia sa
Digi24.ro
Putin a gasit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: "Aceasta criza nu a aparut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum arăta Loredana Groza în urmă cu 39 de ani. Imagini de arhivă: „Câștigam Trofeul Mamaia ‘86” VIDEO
  2. Elena Vîșcu dezvăluie prin ce schimbări a trecut după divorțul de CRBL. Unde a plecat în vacanță cu fiica ei: „Am renunțat la vină”
  3. Bruce Willis a fost mutat într-o casă separată de soția sa din cauza avansării demenței frontotemporale
  4. "Trebuie să dai explicații celui împrumutat când ceri să ți se înapoieze banii" Lecțiile dure ale românilor care au oferit ajutor financiar
  5. Șase „fraze magice” care îi fac pe copii să își asculte părinții
  6. Mara Bănică a slăbit 20 de kilograme. Ce dietă a urmat vedeta: „Nu există altceva decât...”
  7. Otilia și Bekir Ali, nuntă de poveste în Turcia. Artista a avut două rochii de mireasă FOTO
  8. Julia Roberts, despre noul film cu temă #MeToo: „Umanitatea își pierde arta conversației”
  9. Fenomenul astronomic al anului 2025: Când va avea loc prima eclipsă totală de Lună vizibilă din România în ultimii șase ani
  10. Produsul lactat care te ajută să scapi de grăsimea viscerală și te menține sătul ore întregi