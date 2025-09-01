Elena Vîșcu dezvăluie prin ce schimbări a trecut după divorțul de CRBL. Unde a plecat în vacanță cu fiica ei: „Am renunțat la vină”

A trecut mai bine de un an de când CRBL și Elena Vîșcu și-au spus adio, iar fosta soție a artistului traversează o perioadă de transformare personală. Se pare că Elena a făcut câteva schimbări semnificative în viața ei, iar rezultatele sunt vizibile: pare mai fericită și mai împăcată cu ea însăși.

După divorț, Elena Vîșcu s-a mutat în Republica Moldova, acasă, împreună cu fiica lor, Alessia. Mutarea pare să fi adus o stare de liniște și armonie, iar Elena radiază de bucurie.

Cum i s-a schimbat viața Elenei

Fosta soție a lui CRBL consideră că fiecare experiență de viață vine cu lecțiile sale. Ea a învățat să trăiască fără frică și fără așteptări din partea celor din jur, iar astăzi se simte mai puternică decât înainte. Dacă pentru mulți divorțul reprezintă un moment dificil, Elena vede acum libertatea și un nou stil de viață ca pe o oportunitate de redescoperire personală. Într-un mesaj emoționant postat pe TikTok, ea a scris:

„Vara aceasta am învățat să fiu eu. Am lăsat fricile jos. Am renunțat la vină, la așteptări, la zgomotul din jur. Am ales să trăiesc ușor. Am alergat pe străzi cu muzica în suflet, am dansat cu vântul, am învățat să respir fără teamă. Libertatea nu este o destinație, este o decizie. Este despre curajul de a te ridica, de a-ți întinde aripile chiar și când tremuri. Astăzi mă simt vie. Mă simt liberă. Și știu că viața mea abia începe.”, a transmis Elena pe rețelele sociale.

Pe parcursul acestei veri, Elena și fiica ei au avut parte de momente speciale. Cele două au călătorit în Marbella, Spania, unde au vizitat obiective turistice renumite, iar recent au petrecut timp și în România.

Printre destinațiile vizitate s-au numărat Delta Dunării și Orheiul Vechi, în compania bunicilor materni ai Alessiei, momente care par să fi consolidat legătura dintre mamă și fiică.

