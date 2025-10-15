Caz șocant la Brăila. Un elev de 12 ani, bătut în plină stradă de tatăl unui coleg, la ieșirea de la ore VIDEO

Un elev în vârstă de 12 ani din Brăila ar fi fost bătut pe stradă de tatăl unui coleg de la școală. Agresorul l-ar fi așteptat pe copil să termine orele, iar în apropierea unei stații de autobuz l-ar fi lovit cu pumnul. Autoritățile au deschis un dosar penal în acest caz.

"La data de 14 octombrie, în jurul orei 16.30, la sediul Poliţiei Municipiului Bărila s-a prezentat o femeie care a sesizat faptul că fiul său de 12 ani ar fi fost agresat. Conform sesizării, la aceeaşi dată, în jurul orei 15.10, minorul de 12 ani, în timp ce se afla pe Calea Călăraşilor din Municipiul Brăila, în apropierea unei staţii de autobuz, ar fi fost agresat de un bărbat de 48 de ani. Totodată, femeia a solicitat îngrijiri medicale pentru fiul său", a precizat Elena Ostache, purtător de cuvânt IPJ Brăila.

Incidentul s-a petrecut în plină stradă, la scurt timp după ce elevul a ieşit de la ore şi se îndrepta spre casă. Camerele de supraveghere l-au surprins pe bărbat când s-a dat jos din maşină şi s-a năpustit asupra copilului. El l-a lovit cu pumnul în față, copilul s-a prăbușit, iar bărbatul în vârstă de 48 de ani a continuat să lovească cu mâinile și picioarele.

Două colege de școală și alți trecători au văzut incidentul și l-au salvat pe copil din mâinile bătăușului. Elevul şi-a sunat mama şi au mers împreună la spital și Poliţie.

Medicii i-au recomandat șapte zile de repaus.

În acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru loviri sau alte violențe.

Cei doi colegi de clasă ar fi avut conflicte mai vechi, certându-se des la școală. De asemenea, mama copilului agresat susține că nu este prima dată când băiatul ei este amenințat de către tatăl colegului cu bătaia.

