Caz șocant la Brăila. Un elev de 12 ani, bătut în plină stradă de tatăl unui coleg, la ieșirea de la ore VIDEO

Autor: Maria Mora
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 14:32
205 citiri
Caz șocant la Brăila. Un elev de 12 ani, bătut în plină stradă de tatăl unui coleg, la ieșirea de la ore VIDEO
Copilul a fost atacat de bărbat la ieșirea de la ore FOTO Captură video Antena 3 CNN

Un elev în vârstă de 12 ani din Brăila ar fi fost bătut pe stradă de tatăl unui coleg de la școală. Agresorul l-ar fi așteptat pe copil să termine orele, iar în apropierea unei stații de autobuz l-ar fi lovit cu pumnul. Autoritățile au deschis un dosar penal în acest caz.

"La data de 14 octombrie, în jurul orei 16.30, la sediul Poliţiei Municipiului Bărila s-a prezentat o femeie care a sesizat faptul că fiul său de 12 ani ar fi fost agresat. Conform sesizării, la aceeaşi dată, în jurul orei 15.10, minorul de 12 ani, în timp ce se afla pe Calea Călăraşilor din Municipiul Brăila, în apropierea unei staţii de autobuz, ar fi fost agresat de un bărbat de 48 de ani. Totodată, femeia a solicitat îngrijiri medicale pentru fiul său", a precizat Elena Ostache, purtător de cuvânt IPJ Brăila.

Incidentul s-a petrecut în plină stradă, la scurt timp după ce elevul a ieşit de la ore şi se îndrepta spre casă. Camerele de supraveghere l-au surprins pe bărbat când s-a dat jos din maşină şi s-a năpustit asupra copilului. El l-a lovit cu pumnul în față, copilul s-a prăbușit, iar bărbatul în vârstă de 48 de ani a continuat să lovească cu mâinile și picioarele.

Două colege de școală și alți trecători au văzut incidentul și l-au salvat pe copil din mâinile bătăușului. Elevul şi-a sunat mama şi au mers împreună la spital și Poliţie.

Medicii i-au recomandat șapte zile de repaus.

În acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru loviri sau alte violențe.

Cei doi colegi de clasă ar fi avut conflicte mai vechi, certându-se des la școală. De asemenea, mama copilului agresat susține că nu este prima dată când băiatul ei este amenințat de către tatăl colegului cu bătaia.

Putin vrea să-și elimine toți opozanții. FSB acuză un fost prim-ministru și mai multe personalități de tentativă de preluare a puterii prin forță în Rusia
Putin vrea să-și elimine toți opozanții. FSB acuză un fost prim-ministru și mai multe personalități de tentativă de preluare a puterii prin forță în Rusia
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a deschis un dosar penal împotriva lui Mihail Hodorkovski și a altor membri ai Comitetului Anti-război din Rusia, acuzați de tentativă de...
O femeie a pierdut 50.000 de lei după ce un bărbat a păcălit-o folosind cuvintele „BNR” și „Credit de nevoi personale”
O femeie a pierdut 50.000 de lei după ce un bărbat a păcălit-o folosind cuvintele „BNR” și „Credit de nevoi personale”
Poliţiştii din Suceava au deschis un dosar penal pentru înşelăciune după ce o femeie a reclamat că a fost sunată de un bărbat necunoscut care i-a spus că o persoană a obţinut datele ei...
#elev batut, #Braila, #adult lovit copil, #copil batut, #copil batut crunt, #dosar penal , #agresiune
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
OUT de la Inter! Cristi Chivu a discutat cu conducerea si a luat imediat decizia
ObservatorNews.ro
Satul din Romania cu pamanturi bogate, repopulat de oraseni. Localnicii au plecat cu zeci de ani in urma
Adevarul.ro
Taxa absurda care creste cu 1.350% peste noapte si provoaca o noua anomalie in Romania. Expert in fiscalitate: "Cred ca au gresit legea"

EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul Apărării anunță cum vor fi folosiți banii de la UE pentru Apărare. România va beneficia de aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE
  2. Controversa creșterii salariului minim în 2026. Ce variante de lucru sunt pe masa Guvernului, câți bani ar putea primi românii în plus
  3. Noul președinte al Siriei a ajuns în Rusia. Ahmed al-Sharaa se întâlnește cu Putin ca să-l ceară pe Bashar al-Assad, care se ascunde la Moscova
  4. Caz șocant la Brăila. Un elev de 12 ani, bătut în plină stradă de tatăl unui coleg, la ieșirea de la ore VIDEO
  5. Tensiuni după armistițiul din Gaza. Israelul anunță că unul dintre cadavrele predate de Hamas nu este al unui ostatic. „Nu vom face compromisuri”
  6. Din China vin vești incredibile, care uimesc directorii marilor companii occidentale: fabrici complet robotizate, oamenii par să fi fost eliminați complet
  7. DNA lovește din nou: Percheziții la firme de ride-sharing pentru evaziune fiscală în valoare de 30 de milioane de lei
  8. Cât de mari sunt amenzile pentru rezerviștii care nu se prezintă la ordinul de chemare în unitățile militare
  9. Iranul se schimbă după ce tot mai multe femei sfidează conducătorii țării. De la ce a pornit mișcarea națională de renunțare la hijabul obligatoriu VIDEO
  10. Detalii în cazul polițistului din Iași care a ucis un student olimpic: Era băut, vorbea la telefon și gonea pe sens unic. Agentul este liber și s-a întors la muncă