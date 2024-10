Elev cu cerințe educaționale speciale, bătut de două ori într-o săptămână de către unii colegi. Mama copilului a reclamat incidentul la poliție

Un elev în vârstă de 6 ani, cu cerințe educaționale speciale (CES), de la Școala Gimnazială „Petru Rareș” Hârlău, a fost lovit de două ori în decursul a șase zile de către colegii săi. Primul incident s-a petrecut vineri, 27 septembrie 2024, pe terenul de sport, iar al doilea incident a avut loc pe 2 octombrie 2024.

Mama elevului, Raluca Mihaela Pașchevici, a fost informată despre primul incident de către profesorul de sport. „Vinerea trecută, în ora de Educație Fizică, copilul meu a fost lovit de o colegă iar astăzi (n.r. – 2 octombrie) la fel s-a întâmplat, a fost lovit de un alt copil, în cadrul școlii. Eu nu accept violența pentru că băiatul meu a mai fost victima unei agresiuni când era în grădiniță, un coleg i-a dat pantalonii jos și alți doi au început să-i dea cu palmele peste față, arată BZI.ro

Vinerea trecută, eu am uitat să îl îmbrac pe copilul meu în echipament sportiv și, în momentul în care mi-am dat seama, m-am dus repede la școală cu schimburile și am ajuns imediat cum s-a terminat ora de sport, iar profesorul mi-a spus că s-au lovit copiii între ei și că a fost lovit și copilul meu”, a declarat Raluca Mihaela Pașchevici.

Un alt incident a avut loc pe 2 octombrie, când mama elevului a fost anunțată de către mama unui alt copil. Raluca Mihaela Pașchevici a subliniat și lipsa unei integrări corespunzătoare a copiilor cu cerințe educaționale speciale în cadrul școlii.

„Copilul meu poartă și ochelari, are și certificat de orientare școlară, are și certificare de încadrare în grad, deci le are pe toate și este victima violenței. Mi s-a spus că va fi integrat, dar cum a fost integrat? Eu sunt nevoită să îmi transfer copiii la alte școli în sat pentru că așa vrea doamna director. Asta este supărarea mea. Un alt incident a fost astăzi (n.r. – 2 octombrie), am fost anunțată de către mama unui alt copil cu privire la faptul că băiatul meu plânge în bancă. El nu îmi spune mie nimic acasă, de parcă ar fi influențat de către cei de la școală. Tremur de nervi pentru că nu găsesc liniște, nici la ISJ Iași, nici la poliție, parcă sunt mână în mână”, a spus mama copilului agresat.

Mihaela Pașchevici a cerut transferul copilului într-o altă clasă, însă i s-a refuzat cererea. „Am cerut astăzi (n.r. – 2 octombrie) transferul copilului meu într-o altă clasă pregătitoare și mi s-a spus că nu se poate face și să aștept trei săptămâni. Copilul meu trebuie să stea în clasa aia, unde sunt numai copii violenți, și el să fie o victimă. Pe mine m-a luat doamna director ca pe o hârtie igienică pe care o aruncă la coș. Eu doresc o educație bună copilului meu”, a adăugat mama.

Ce spune directorul Școlii „Petru Rareș” Hârlău

Tereza Rugină, directorul Școlii Gimnaziale „Petru Rareș” Hârlău, a fost contactată de către reporterii BZI, dar inițial a respins acuzațiile, susținând că situația a fost exagerată și că nu a fost vorba de niciun act de violență.

„Vă rog să contactați Inspectoratul Școlar Județean Iași cu alte detalii despre această situație. S-a exagerat foarte mult în această privință. Nu este niciun accident, nu este nicio violență, poate este o îngrijorare suplimentară a mamei, atât. Există o procedură de transfer, eu nu sunt personajul care face transferuri. Un transfer legal se face doar cu acordul Consiliului de Administrație, acesta trebuie anunțat, convocat, sunt 11 membri, iar în momentul în care o sa fie analizat, pe ordinea de zi, acest subiect, atunci putem spune că da, se aprobă un transfer”, a declarat Tereza Rugină.

Ulterior, aceasta a revenit cu alte declarații, spunând că „nu există dovezi, urme, deci, nu s-a întâmplat nimic” și că a fost „doar o joacă între copii”. „Aceasta este părerea doamnei. Această speță nu s-a petrecut în spațiul școlar. Nu s-a petrecut deloc, nu există dovezi, nu există urme, situația aceasta nu există. A fost o joacă între copii și atât. Copiii erau în sala de sport, se jucau, voiau să intre într-un cerc. Acum, copiii se joacă, sunt prietenoși. Efectiv, nu s-a întâmplat nimic din ceea ce transmite mama îngrijorată”, a adăugat Tereza Rugină, negând orice incident de violență la școală.

