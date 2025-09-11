Elev bătut cu pumnii de un coleg în sala de clasă. Adolescentul a ajuns la spital. Ce măsuri a luat Poliția

Un elev de 15 ani din Târgu Jiu a fost lovit cu pumnii, la nivelul capului și corpului, de către un coleg de clasă.

Tatăl băiatului agresat a sesizat Poliția, iar după incident și-a dus fiul la Urgențe.

Polițiști au deschis dosar penal pentru loviri și alte violențe.

”La data de 10 septembrie 2025, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați în mod direct, de un bărbat, de 49 de ani, din localitate, cu privire la faptul că, în ziua anterioară, fiul său, de 15 ani, ar fi fost lovit de un alt minor.

Din primele verificări efectuate de polițiști, a reieșit faptul că la data de 9 septembrie 2025, tânărul de 15 ani, în timp ce se afla în sala de clasă din incinta unei unități de învățământ din Târgu Jiu, în pauza dintre orele de curs, ar fi fost lovit cu pumnii la nivelul capului și corpului de un alt minor, de 15 ani, din comuna Bălești, coleg de clasă cu acesta”, a transmis IPJ Gorj.

Băiatul agresat nu a dorit acordarea de îngrijiri medicale la fața locului, prezentându-se mai târziu la UPU Târgu Jiu.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru infracțiunea de loviri sau alte violențe.

”Ulterior incidentului, polițiști din cadrul Biroului Siguranța Școlară și Poliției Municipiului Târgu Jiu s-au deplasat la unitatea de învățământ, procedând la consilierea din punct de vedere juridic a minorilor implicați în incident, în prezența părinților și reprezentanților legali ai acestora, respectiv, au desfășurat activități informativ-preventive la clasa din care fac parte cei doi elevi, având drept scop prevenirea violenței fizice și psihologice școlare”, a mai precizat IPJ Gorj.

