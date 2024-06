Un tânăr de 18 ani a fost reținut de polițiști, pentru 24 de ore, după ce și-a bătut un coleg chiar în curtea liceului unde învățau amândoi. Altercația a avut loc luni, 10 iunie, în jurul orei 9:30, în curtea Liceului "Aurel Vlaicu" din Lugoj.

"Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, respectiv un tânăr, în vârstă de 18 ani, în timp ce se afla în curtea unității școlare, ar fi fost agresat de către un alt tânăr de aceeași vârstă. Unul dintre tineri a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice", a transmis IPJ Timiș, citat de lugojeanul.ro.

Martorii scandalului susțin că bătaia dintre cei doi elevi a pornit după ce agresorul i-ar fi cerut ochelarii colegului său, iar acesta i-a răspuns că, dacă îi dă 300 de euro cât au costat, îi poate avea. În acel moment, primul a început să-l lovească cu pumnii. Victima a căzut și s-a lovit la cap, după care a leșinat.

"În urma unui conflict verbal între doi elevi, s-a ajuns la o altercație fizică. Incidentul a fost declanșat de o neînțelegere privind prețul unor ochelari, ceea ce a generat tensiuni și orgolii între cei doi. Elevul reținut de poliție are, într-adevăr, rezultate școlare mai slabe și a mai generat conflicte în trecut. Astăzi am avut consiliu și urmează să mergem mai departe cu comisia anti-violență, cu grupul de acțiune al școlii. Au venit de la Biroul de Siguranță, domnul de la poliție și cel de la jandarmerie, și am avut discuții cu copiii, cu profesorii clasei și o să vedem ce măsuri vom hotărî", a declarat Silvia Gheleișan, directoarea liceului.

În ultimii ani, Liceul „Aurel Vlaicu” a ieșit în evidență din cauza scandalurilor de aici. În urmă cu câțiva ani, chiar și un profesor a fost bătut de către un elev. Recent, directoarea școlii a fost implicată într-un scandal, după ce au apărut mai multe înregistrări în care îl forța pe un profesor să încheie media unui elev care nu a fost la școală. Inspectoratul Școlar a făcut la vremea respectivă o anchetă, dar nu a luat nicio măsură împotriva directoarei.

Ads