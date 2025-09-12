Un elev de 12 ani a murit după ce i s-a făcut rău la școală. Prima ipoteză este cea a unui infarct. Mama elevului este chiar angajată a școlii

Un băiat de 12 ani, elev la o școală din județul Maramureș, a murit după ce a plecat de la școală.

Incidentul s-a produs în localitatea Băița de Sub Codru, în ziua de 12 septembrie 2025. Încă de dimineață, băiatul spusese că nu se simte bine, dar a decis să rămână la școală. El a participat inclusiv la ora de sport, jucând fotbal. Imediat după ora de sport, elevul a încercat să-și sune mama (care este angajată a școlii) pentru a o anunța că se simte din ce în ce mai rău, însă n-a mai reușit să dea acest apel, ci a leșinat, căzând la pământ, chiar în fața școlii.

Un martor a sunat la 112, iar la fața locului au intervenit mai multe ambulanțe și chiar a fost solicitat sprijinul unui elicopter SMURD. Când au sosit echipajele medicale, băiatul era inconștient și nu respira, fiind deja, probabil, în stop cardio-respirator.

Potrivit jurnalistului Vasile Dale, echipele medicale au efectuat manevre de resuscitare timp de aproape o oră, însă fără succes. Un medic a constatat decesul. Polițiștii au deschis un dosar penal, iar cauza exactă a decesului va fi stabilită în urma necropsiei.

