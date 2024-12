Povestea unuia dintre cei mai sclipitori elevi români la matematică. Mesajul lui Andrei Vila pentru tineri

La doar 17 ani, Andrei Vila este un elev cu numeroase reușite și unul dintre cei mai buni tineri la matematică din țară. Are planuri mari pentru viitor și își dorește să studieze la o facultate în afară, unde oportunitățile ar fi mai mari. Adolescentul a ținut să transmită un mesaj pentru tinerii din România.

Andrei Vila a depus serioase eforturi până la cei 17 ani ai săi pentru a avea asemenea rezultate remarcabile la matematică, materie pe care a îndrăgit-o încă de mic. Spune că fără sprijinul părinților și al profesorilor nu ar fi ajuns unde e astăzi, deoarece a văzut că drumul până la succes e anevoios, cu tot felul de provocări.

”Nu e ceva la care mă gândesc în fiecare zi, dar e un sentiment frumos să știi că ești apreciat pentru munca ta. Eu sunt mulțumit de calea pe care am ales-o. Deși a fost și este în continuare un drum anevoios, nu consider că am muncit în adevăratul sens al cuvântului. Totul a fost din plăcere și, în fond, din dragostea de a explora matematica. Nu știu dacă oricine poate fi olimpic, dar cu siguranță există pentru fiecare om un domeniu pe care să-l poată îndrăgi și care să îl dezvolte ca individ”, a declarat elevul, pentru Ziare.com.

Cât de greu este să fii olimpic în România

S-a bucurat de o copilărie normală. Din clasele primare s-a dus la tot felul de meditații la materiile de bază ca să-și asigure un start reușit. Mai apoi, odată ajuns la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București a început să participe la olimpiade, implicarea fiind și mai asiduă.

Ads

”Nu am fost nicidecum vreun “child prodigy” (n.r copil minune). Când eram mic, joaca era singura mea preocupare. Totuși, la începerea claselor primare, părinții mei au avut grijă să mă trimită la tot felul de meditații la matematică și română. Ușor, ușor, am prins “gustul” matematicii, dar nu pentru frumusețea ei, ci doar pentru că eram cel mai bun din clasă. Abia ulterior, când am ajuns la școala unde sunt și astăzi, ICHB, am înțeles de ce matematica este cu adevărat frumoasă. Tot atunci am început să particip la olimpiadă, și tot atunci am început să studiez singur matematica superioară. Acum, în clasa a XI-a, mă uit puțin melancolic la acele etape ale drumului meu, dar nu aș vrea să mă întorc niciodată. Ultimii ani au fost extrem de stresanți și nu pot decât să mă bucur că în curând voi merge la facultate”, mărturisește adolescentul.

Ce părere are Andrei despre sistemul educațional din țara noastră

Întrebat despre schimbările pe care ar trebui să le facă statul în sectorul educației din România, Andrei a explicat că într-adevăr sunt mulți cei care s-au lovit de tot felul de probleme, însă el s-a simțit sprijinit, cel puțin până acum. De asemenea, el a menționat că nu crede că schimbarea curriculei actuale ar fi o soluție salvatoare în educație.

Ads

”Aud adesea colegi plângându-se de “sistem”, însă eu nu am avut niciodată nicio problemă. Am știut să mă protejez de posibilele hibe. Statul nu m-a încurcat niciodată, ba mai mult, mi-a oferit sprijin, de exemplu prin bursele chiar consistente oferite de minister pentru rezultatele obținute la diversele olimpiade internaționale. Pentru mine, sistemul nu are de ce să se schimbe, însă tinerii de vârsta mea care poate că nu știu exact ce vor să facă în viitor, probabil că au nevoie de un sprijin în plus. Acesta ar trebui oricum să vină de la părinți, dar și școala ar putea face ceva activ în acest sens. Soluția nu cred că stă în modificarea curriculei școlare, ci poate în atenția pe care o primesc individual elevii de la profesorii lor și de la școala lor, pentru a îi da elevului o direcție”, adaugă tânărul.

Totodată, Andrei a menționat că își dorește mult să plece la studii în străinătate, deoarece acolo sunt cele mai multe oportunități. Mai mult, o diplomă de matematician oferă, contrar așteptărilor sale, un spectru foarte larg de oportunități de muncă, nu doar meseria de profesor. Prin urmare, el își dorește atât să rămână în zona academică drept cercetător sau profesor universitar, dar l-ar tenta și domenii mai aplicate precum finanțele sau ingineria.

Ads

Mesajul lui Andrei pentru tinerii din România

Andrei a ținut să transmită și un mesaj tinerilor din țară.

”Un mesaj pe care nu îl aud spus niciodată este: “Gândiți-vă la viitorul vostru!”. Poate că nu e așa important, dar este mesajul după care m-am ghidat eu, încă de foarte mic. Chiar dacă nu știi ce îți are de oferit viața, eu cred că e benefic să îți setezi niște obiective și să te gândești la un scurt plan pentru a le îndeplini. Ca adolescent, e foarte ușor să trăiești de pe o zi pe alta, susținut de părinti, dar la un moment dat va trebui să devii adult, să trăiești pe cont propriu și să îți planifici, într-o oarecare măsură, viața”, a conchis Andrei Vila.

Anul acesta, în luna aprilie, elevul în clasa a XI-a, a obținut locul I la Olimpiada naţională desfăşurată la Târgu Mureş și argintul la cea de-a 65-a Olimpiadă Internațională de Matematică, organizată la Bath, Marea Britanie, acolo unde au fost prezenți peste 600 de copii din 110 țări.

Ads