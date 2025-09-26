Un elev de 16 ani a fost rănit cu propriul briceag, în timpul unui conflict cu un coleg mai mare. Poliția a deschis o anchetă

Un elev de 16 ani a fost rănit cu propriul briceag, în timpul unui conflict cu un coleg mai mare. Poliția a deschis o anchetă
Mașină de Poliție - Foto: Facebook/Poliția Română

Un elev de 16 ani a fost rănit la o mână cu un briceag, în timpul unei altercații care a avut loc la Colegiul Tehnic nr. 2 din Târgu Jiu, între el și un coleg cu doi ani mai mare.

Deși băiatul de 16 ani este cel care avea briceagul asupra sa, el a sfârșit prin a fi cel rănit. Băiatul de 18 ani a fost dus la audieri la Poliție.

”În după-amiaza de 26 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu-Jiu au fost sesizați cu privire la faptul că, în incinta unui liceu din localitate a avut loc o altercație între doi elevi. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că un tânăr de 16 ani, din comuna Bălănești și unul de 18 ani, din comuna Scoarța, ar fi avut un conflict spontan, în incinta liceului, în timpul căruia elevul de 16 ani ar fi fost rănit superficial, în zona uneia dintre mâini, cu un briceag pe care îl avea asupra sa chiar el”, a transmis IPJ Gorj.

Sursa citată a precizat că adolescentul de 16 ani a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar cel de 18 ani a fost însoțit la sediul Poliției pentru audieri.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, amenințare și port ilegal de obiecte periculoase.

