Un elev a fost reținut în cadrul anchetei privind valul de mesaje de amenințare primite de școli, spitale și inspectoratele de poliție

Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 09:44
Emailurile trimise s-au dovedit a fi false, dar au creat panică în instituțiile școlare și medicale FOTO Facebook/SRI

Un elev de 17 ani a fost ridicat, luni dimineață, în drum spre școală, în cadrul anchetei privind valul de mesaje de amenințare primite de unități de învățământ, spitale și inspectorate de poliție din aproape toate județele țării.

Tânărul este prima persoană vizată de verificări, potrivit unor surse din mediul școlar citate de Antena 3 CNN., iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă acesta are legătură directă cu transmiterea e-mailurilor care au pus pe jar autoritățile în ultimele zile.

Minorul urmează să fie audiat, iar dispozitivele sale electronice vor fi verificate pentru a se afla dacă el este autorul mesajelor sau dacă a colaborat cu alte persoane implicate.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească responsabilitatea exactă pentru seria de alerte false care au perturbat activitatea școlilor și a altor instituții publice.

Un mesaj de amenințare a fost primit miercuri, pe adresa oficială de e-mail a Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin și pe adresele unor școli.

De asemenea, s-au primit mesaje de amenințare în județul Galați, fiind vizate școli și o unitate medicală.

Un astfel de mesaj de amenințare a fost trimis la începutul acestei săptămâni pe adresele mai multor școli și unități medicale din Capitală, dar și în mai multe județe.

”Luni dimineață, voi intra în spitalul vostru cu două pistoale Beretta Px4 Storm și voi încerca să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî foarte mulți pacienți, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliția, mă voi sinucide. Pregătiți-vă pentru masacrul de luni. Toți meritați să suferiți. Eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viața, așa că este timpul să vă simțiți și voi la fel. Abia aștept să vă omor”, este mesajul integral primit pe adresele oficiale de e-mail ale unităților de învățământ și medicale din mai multe zone din țară.

