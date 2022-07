Un absolvent de liceu care a luat Bacalaureatul cu o medie foarte bună și-a exprimat dezamăgirea față de sistemul românesc de învățământ după 12 ani de școală.

Într-o postare pe pagina sa de pe Facebook, acesta constată la finalul anilor de liceu că școala nu l-a învățat nimic, în ciuda rezultatelor bune pe care le are:

"Am luat bacalaureatul cu brio. Dar, dragă școală, ai eșuat în ceea ce mă privește. Am fost prieteni timp de 12 ani, am crescut împreună, dar nu m-ai învățat nimic. 12 ani de școală în care nu ai reușit să mă înveți nimic.

Dragă școală, îți mulțumesc, ai încercat să mă educi, dar sunt un eșec al limitărilor tale. Și cel mai trist este că nu sunt singurul eșec. Dar nu e vina ta. Dragă școală, nu ești stăpână pe tine, nu este vina ta că nu există oameni capabili care să te îndrume. Ești mama tuturor puștilor din România, dar în același timp ești dovada că societatea nu vrea ca acești puști să își contureze un viitor, astfel încât tu să evoluezi.

Dragă școală, alături de tine am cunoscut sute de persoane, mi-am cunoscut cei mai buni prieteni, alături de tine am trăit multe clipe pe care nu le voi uita niciodată. Dar sunt un eșec exemplu al mediocrității tale. Nu mi-ai deschis nicio ușă, nu mi-ai dat niciun sfat, nu mi-ai aratat drumul corect. Nu ai făcut nimic pentru mine.

Ai stat lângă mine 12 ani, te-ai uitat la mine, ai râs alături de mine, ai plâns alături de mine, dar nu mi-ai spus nimic. M-ai lăsat să mă descurc singur, să mă maturizez singur, să devin responsabil singur. Tu doar ai tăcut și te-ai prefăcut că e meritul tău. Nu e! În 12 ani, nu m-ai învățat absolut nimic. Da, știu să scriu, să calculez, să număr, dar nu pentru că mi-ai vrut binele, ci pentru că era normal să știu să fac cele enumerate anterior.

În același timp, m-ai stresat pentru fiecare examen din viața mea, dar nu m-ai învățat cum să mă organizez ca să fie totul bine. Nici nu m-ai învățat ce e bine să mănânc, ce tratamente trebuie să iau pentru o banală răceală, sau mai important, cum să mă feresc de ea. Nici cum să am grijă de banii mei, dar în schimb ai știut cum să mă arunci în câmpul muncii să ai știut să râzi de mine atunci când, deși îi aveam, nu am știut să îmi gestionez banii. Nici măcar nu m-ai ajutat să îmi găsesc un talent, ai râs de toate dorințele mele și de visurile mele.

Ce m-ai învățat în schimb? Să mă uit cu dezgust și să râd de toți cei ce au luat notă mai mică decât am luat eu la bacalaureat, să mă uit cu invidie și să spun că ”nu e pe merit” la cei ce ce au luat note mai mari decât mine. Dar eu nu o să fac asta. Pentru că bacalaureatul nu arată cât de capabil ești, ci arată felul în care a eșuat școala cu toți puștii ei. Am învățatat pentru bac în 3-4 săptămâni, alții au învâțatat mai bine de un an și au note mult mai mici. Pentru că bacalaureatul nu este despre merit, ci despre cine rezistă cel mai bine presiunii.

Dragă școală, de mine ți-ai bătut joc. Dar te rog, nu-ți mai bate joc de ceilalți. Nu îi lăsa să lupte singuri pentru pasiunile lor. Tu ar trebui să fii cea ce îi împinge de la spate și cea care îi încurajează pe puști atunci când aceștia simt că nu mai pot. Uită de mine, am fost doar un trecător. Dar nu uita, dacă vrei să te vindeci, ai nevoie de cei de care acum râzi. Tu rămâi pe loc, ei cresc și într-o zi te vor conduce. Nu îi lăsa să își bată joc de tine, doar pentru că sunt un nou eșec al tău.

Totuși îți voi mulțumi pentru cei 12 ani în care, nu datorită ție, dar prin intermediul tău, am râs, am cunoscut oameni faini și am reușit, de unul singur, să îmi găsesc un drum. O să rămâi mereu în sufletul meu drept simbol al adolescenței, însă, în ciuda vieții frumoase pe care o am, simbolul adolescenței mele este un eșec.

Al tău viitor anonim,

Iosif", a scris tânărul pe Facebook.

