Un elev japonez, care a fost înjunghiat miercuri, 18 septembrie, pe stradă în China, a murit în urma rănilor suferite, a anunţat joi, 19 septembrie, ministrul japonez de Externe Yoko Kamikawa.

Copilul avea doar 10 ani.

"Simt o tristeţe profundă după ce am fost informată de moartea copilului înainte de zorii zilei de 19 septembrie. Aş dori să îmi exprim cele mai profunde condoleanţe", a declarat Kamikawa reporterilor la Tokyo, calificând actul drept "josnic".

Copilul în vârstă de 10 ani a fost transportat de urgenţă la spital după ce a fost înjunghiat miercuri în Shenzhen, în sudul Chinei, potrivit presei japoneze.

Suspectul, un bărbat în vârstă de 44 de ani, a fost arestat, a precizat poliţia locală.

Miercuri seara, înainte ca băiatul să moară, viceministrul japonez al Afacerilor Externe, Masataka Okano, l-a convocat pe ambasadorul Chinei în Japonia, Wu Jianghao, pentru a-şi exprima "îngrijorări grave".

Şefa diplomaţiei japoneze a declarat joi că reprezentanţii săi de la consulatul japonez din Guangzhou (Canton), în apropiere de Shenzhen, au cerut Chinei mai multe detalii despre incident.

"Vom cere din nou părţii chineze să garanteze siguranţa poporului japonez şi le-am cerut oficialilor mei să analizeze ce măsuri suplimentare ar putea fi luate pentru a preveni repetarea acestui incident", a adăugat Yoko Kamikawa.

Ministrul nu a comentat dacă atacatorul a vizat în mod intenţionat un cetăţean japonez.

🔪 stabbing in Shenzhen

A Japanese schoolboy was stabbed in Shenzhen on his way to school on Wednesday. Local authorities arrested the suspect at the scene. Chinese Foreign Ministry said China will take all effective measure to ensure the safety of all foreign nationals. pic.twitter.com/Uo1RCUZ4U3