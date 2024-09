A lăsat SUA pentru București. Experiența unui american care va studia în România. „Am plănuit ca bunicile să facă sarmale. Există ideea unui clasament”

România devine din ce în ce mai atractivă pentru elevii din străinătate. Cel puțin, asta dovedesc tinerii care vin de peste hotare special pentru a învăța la liceele din București. Elevii vor locui la familii gazdă și vor învăța pe parcursul anului școlar limba română.

Cinci elevi americani au sosit deja în ţara noastră şi vor fi înscrişi la trei licee din Capitală. Prima lecție de limba română a avut deja loc la American Council, relatează observatornews.ro.

Unul dintre cei cinci tineri americani ajunși în București este Tailor, care a fost cazat, deja, la o familie din Berceni. Mihaela este noua lui mamă, iar acasă mai are o soră şi un frate.

"Sunt din Indiana. Știu un pic de română, dar cam asta e tot ce ştiu. Am fost foarte emoţionat să merg cu metroul pentru prima dată de unul singur, am fost foarte fericit, că am reuşit, yes, sunt aici, sunt în viață!", a spus Tailor, elevul din Statele Unite, pentru sursa citată.

"Este o mare oportunitate pentru noi și familia noastră să arătăm cum este România. Deja am plănuit ca bunicile să facă sarmale și deja în tradiția noastră există ideea de a face un clasament- ale cui sarmale sunt mai bune, așadar acum vom fi cinci care votăm, și nu patru!", a declarat Mihaela, mama gazdă.

Aplicaţiile pot fi depuse până pe 26 septembrie și toate costurile sunt acoperite de Guvernul American.

Ads