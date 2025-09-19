O elevă de clasa a VII-a a ajuns la spital după ce ar fi consumat droguri. Unde a avut loc incidentul

Autor: Maria Popa
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 15:07
246 citiri
Elevi școală Foto: Pexels

O elevă de clasa a VII-a din Iaşi a ajuns la spital, după ce a consumat la şcoală o substanţă dintr-un dispozitiv de tip vape care ar fi conţinut canabis.

Poliţia a deschis o anchetă în acest caz.

Fata este elevă la Şcoala Gimnazială ”B. P. Haşdeu” din Iaşi, unitate de elită din municipiu. Ea a consumat la şcoală o substanţă dintr-un dispozitiv de tip vape, după care i s-a făcut rău.

Adolescenta a fost asistată iniţial de către personalul medical al şcolii, apoi a fost dusă cu ambulanţa la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi.

”Pacienta s-a prezentat cu tulburări de echilibru şi avea ameţeli. A fost internată în secţia de toxicologie a spitalului. Evoluţia este favorabilă, iar în cursul zilei de azi va fi externată”, a declarat managerul Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, Cătălina Ionescu.

Directorul Şcolii Gimnaziale ”B. P. Haşdeu” din Iaşi, Luminiţa Doru, a afirmat că eleva a început să se simtă rău în timpul orei de curs, adolescenta recunoscând că inhalase o substanţă dintr-un dispozitiv procurat din mediul online de către o colegă.

Conducerea şcolii a anunţat Poliţia, care a declanşat verificări în acest caz.

”Pe 17 septembrie, directorul unei şcoli din municipiul Iaşi a sesizat, prin apel 112, faptul că unei eleve, de 13 ani, i s-a făcut rău.

La faţa locului s-a deplasat un echipaj de poliţie care a constatat că eleva a fost transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate.

Se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au anunţat, vineri, 19 septembrie, reprezentanţii Poliţiei judeţului Iaşi.

