Cum a ajuns poliția în școli. Specialist: ”Aveai impresia că sunt percheziționați membrii unei galerii de fotbal”

Tot mai multe cazuri în care copiii vin la școală cu arme albe sunt aduse în atenția publică. Un mare scandal s-a iscat la o școală din Ilfov după ce poliția a făcut controale elevilor în urma unor sesizări că aceștia ar fi venit cu obiecte periculoase. Două zile mai târziu, un elev dintr-o școală din Galați a fost rănit grav de un coleg care l-a înjunghiat în abdomen. Miercuri, 2 noiembrie, un elev, tot din Ilfov, a pulverizat spray iritant- lacrimogen pe holul unității de învățământ.

Sunt numai câteva dintre cazurile care se întâmplă în fiecare zi în școlile din România. Polițiștii vorbesc despre cel puțin 10, la nivel național și chiar și în unități de învățământ de renume.

De ce se întâmplă astfel de fapte în sistemul de învățământ românesc?

”Delicvența juvenilă este din nefericire un fenomen ignorat de autorități. Pe acest fond asistăm la cazurile din ultimele zile”, a spus Zeno Daniel Șuștac, doctor în filozofie și coordonatorul grupului "Părinții Elevilor din România", într-un interviu acordat Ziare.com.

Specialistul a spus că din punctul său de vedere astfel de controale, cum a fost cel de la Școala nr. 1 din Jilava, județul Ilfov, sunt corecte însă modul de abordare trebuie un pic schimbat.

”Se dezbate dacă este bine sau rău că s-au făcut percheziția respectivă în unitatea de învățământ.

Din punctul meu de vedere este extrem de bine. Nu vorbim despre o percheziție în înțelesul legislației în vigoare. Codul de procedură penală, se referă la altceva atunci când vorbește despre o percheziție. Aici a fost vorba despre un control sumar, corporal.

Dar chiar și percheziția, scrie în lege, se face cu respectarea demnității umane. Este foarte bine că s-a făcut această acțiune a poliției, dat fiind faptul că a existat și un filmuleț în care se vede cum un copil a venit cu un briceag și l-a amenințat pe alt copil. Acțiunea a dus la preîntâmpinarea unei tragedii.

Modul în care a fost făcută această acțiune a fost total nepotrivit, neprofesionist. Aveai impresia că sunt percheziționați membrii unei galerii de fotbal. Nu așa se apropie poliția de comunitatea școlară. Cum să ne așteptăm să meargă un elev la un polițist să-i spună că sunt droguri la el în școală sau că viața îi este pusă în pericol. Cum construiesc ei încrederea?

Acțiunea nu a fost adaptată la abordarea minorilor. Este vorba despre o autoritate a statului care atunci când desfășoară o astfel de acțiune trebuie să dea dovadă de tact, de responsabilitate, de empatie. Mă refer la un copil care avea o tulburare de un anumit fel care a fost ignorat de către polițiștii respectivi. Modul a fost total neprofesioniști. Dar trecând peste aceste deficiențe care este obligatoriu să fie reglate, acțiunea a fost necesară și a preîntâmpinat o dramă”, a spus Zeno Daniel Șuștac.

Cauzele care au dus la dezvoltarea violenței în școli

La numai câteva zile după ce în media a apărut această ”percheziție” a copiilor în școală, un copil, dintr-o altă școală, la câțiva zeci de kilometri distanță, a fost înjunghiat de un coleg.

”Și dacă tot vorbim despre drame, ne întoarcem la cealaltă poveste, cea cu conflictul dintre adolescenții de 13-14 ani, soldată cu rănirea gravă a unui elev.

Trebuie să vedem care sunt potențialele cauze endemice ale societății românești care au dus la aceste lucruri și nu sunt singulare din nefericire.

În primul rând, de-a lungul timpului doar personaje mediocre au fost reprezentanți ai părinților la nivel național, care erau mai degrabă preocupate de un plus de imagine pentru ele și cam atât.

În al doilea rând am văzut un dezinteres al societății civile pentru tot ceea ce ține siguranța în școli, fie că vorbim despre siguranța la incendii, despre siguranța medicală în timpul pandemiei sau despre clădiri cu risc seismic. În niciun caz nu se iau măsuri când apare o problemă și se încercă ascunderea acesteia pe principiul o problemă nedeclarată este o problemă inexistentă.

Politizarea este un alt factor. Sunt puse tot felul de personaje în funcție de conducere care au cunoștințe extrem de limitate despre problemele cu care se confruntă sistemul de educație.

Nu există politici publice coerente în ceea ce privește siguranța în școli.

Mai avem și o lipsă de reacție a profesorilor, a cadrelor didactice care din cauza politizării, a faptului că directorul, în foarte multe cazuri, are o influență politică preferă să nu se implice.

Sunt o multitudine de astfel de cauze care ne duc în situația în care ne aflăm. Nu suntem o societate responsabilă care să fie interesată de partea de prevenție. Noi constatăm că s-a întâmplat ceva, identificăm un vinovat, nu obligatoriu adevăratul vinovat, apoi închidem cazul și peste două zile se se petrece unul similar pentru că nu se iau măsuri coerente”, a mai spus specialistul.

Ce este de făcut pentru a preveni faptele de violență din școli

Tocmai pentru a preîntâmpina astfel de fapte antisociale, a fost înființată poliția școlară. Însă, în opinia lui Zeno Șuștac, aceasta figurează doar pe hârtie.

”Ar trebui ca Ministerul Educației și Ministerul de Interne să pună urgent la punct un mecanism care să ducă la preîntâmpinarea unor astfel de cazuri. Și da este necesar ca poliția să fie prezentă în unitatea de învățământ. S-a și înființat în urmă cu câțiva ani, cel puțin pe hârtie, poliția școlară. Astfel de acțiuni cum a fost cea din județul Ilfov, deși benefică a fost nepotrivită.

Eu văd prezența polițiștilor în comunitatea școlară dar nu în calitate de sperietori de elevi. Să nu fie cei care îi timorează ci să fie de partea lor, să fie un sprijin, de susținere, nu un factor suplimentar de presiune.

Evident că ar fi fost pertinentă și utilă în sala de clasă prezența unor persoane în care elevii să aibă încredere. Nu ar fi fost rău să fie de față consilierul școlar, obligatoriu un cadru didactic. Tonalitatea vocii să fie alta, modalitatea de acțiune să fie alta. Grija pentru elev, pe parte psihică nu a existat. Nu a fost niciun fel de interes din acest punct de vedere”, a mai spus grupului "Părinții Elevilor din România".

Ce pot face părinții în astfel de situații

Mulți dau vina pe părinți pentru comportamentul inadecvat al copiilor însă lucrurile nu pot fi rezolvate doar de către ei.

”Cei care au înclinații spre așa ceva sunt extrem de inventivi și ar scăpa de filtrele părinților, dacă aceștia i-ar controla înainte să plece de acasă. Însă, părinții ar trebui să le explice copiilor pericolele la care se expun în momentul în care intră în astfel de conflicte, să le explice ce au de făcut. Dacă un elev vine cu briceagul la școală, colegii trebuie să anunțe acest lucru cadrului didactic. La fel, profesorul dacă are cunoștință despre acest lucru, trebuie să acționeze.

Copiii pot raporta astfel de situații păstrând anonimatul”, a mai spus specialistul.

Șeful Sindicatului Europol: În acest moment polițiștii care au intervenit sunt cercetați penal

Miercuri, 2 noiembrie, în jurul prânzului, un nou incident a avut loc într-o școală din Ilfov. Un elev, din clasa a VII a, a pulverizat spray iritant- lacrimogen pe holul unității de învățământ.

Ce se va întâmpla în continuare?

”Poliția se duce la fața locului, se deschide dosar penal pentru port ilegal de arme albe. Dacă minorul are sub 14 ani nu va răspunde penal și vor fi amendați părinții pentru neluarea măsurilor necesare pentru a respecta măsurile de conviețuire socială. Dacă are peste 14 ani va răspunde penal însă depinde de circumstanțele în care s-a produs evenimentul și numărul de persoane afectate și de modul de comitere a faptei”, a spus Cosmin Andreica, șeful Sindicatului Europol, într-un interviu pentru Ziare.com.

Însă cel mai probabil polițiștii se vor feri să mai controleze elevii, având în vedere că cei care au făcut acest lucru la școala din Jilava sunt acum cercetați penal.

”Eu nu cred că vreun polițist va mai interveni în școli în această perioadă. Și asta pentru că la acest moment sunt declanșate niște acțiuni judiciare împotriva colegilor care au fost la școala din Jilava și toată lumea așteaptă deznodământul.

Ce nu s-a înțeles până acum este că întreaga activitate a fost discutată cu consilierul școlar, cu directoarea, cu poliția locală, cu agenții de pază. În viitorul foarte apropiat, aceiași părinți care spun că au avut copiii umiliți de faptul că au trebuit să scoată din ghiozdan ce aveau, vor trece prin acest procedeu zilnic. Pentru că astfel de controale vor fi în fiecare zi, după ce școala va definitiva discuțiile cu firma de pază. Școala, la solicitarea părinților, voia să introducă această verificare obligatorie la intrarea și la ieșirea din școală.

Deci dacă este un agent de securitate nu mai este umilință?”, a spus șeful sindicatului Europol.

Surse Ziare.com au confirmat că pe imaginile video complete ridicate de anchetatori de la școala din Jilava se vede directoarea școlii în momentul în care îi întâmpină pe polițiști în unitatea de învățământ, intră cu ei în birou, poartă niște discuții cu ei și le indică clasele. Două dintre echipele de poliție sunt conduse de doamna director către clase și le deschide efectiv ușa să intre.

Activitatea poliției care a stârnit revoltă în spațiul public a avut loc cu aproximativ 10 zile înainte ca imaginile să apară în presă. La o săptămână după acest eveniment o mamă a trimis un mail în care spunea că nu i se pare normal ca fata ei să fie percheziționată.

Apoi, după ce totul a devenit o știre, zeci de părinți au spus că nu li se pare normal. ”Astfel că și conducerea IPJ Ilfov a apreciat că cel mai bine este ca procurorul să se pronunțe asupra infracțiunii de abuz în serviciu. Iar acum sunt cercetați penal. Investigațiile pot dura luni de zile, poate chiar doi ani, iar soluționarea poate să fie NUP”.

”Nu vor mai fi astfel de activități în școli”

”La acest moment, până nu vom vedea exact care este deznodământul din punct de vedere penal, nu vor mai avea loc astfel de activități în școli ceea ce este tragic pentru că în fiecare zi avem nu doar unul ci zece cel puțin, constant. Și în școlile cu prestigiu sunt probleme. Vorbim despre consum de droguri, de alcool.

Sunt aceiași care au fost în școală înainte cu trei săptămâni, pe 29 septembrie, și au discutat cu ei despre siguranța rutieră. Le-au adus vedete ca să le vorbească despre consumul de droguri. Nu vorbim ca și cum ei au descins prima dată și s-au speriat de ei”, a mei precizat Cosmin Andreica.

Reacția Inspectoratului de Poliție Ilfov la scandalul privind ”perchezițiile” de la școală

”Având în vedere faptul că, la începutul lunii octombrie a.c., polițiștii de la siguranța școlară Ilfov au obținut anumite date privind aspecte ce vizează portul unor obiecte tăietor înțepătoare, tip briceag, posibil de către unul sau mai mulți elevi din cadrul Școlii Gimnaziale nr 1 Jilava în timpul programului școlar, în data de 6 octombrie a c.,

polițiștii Biroului de Siguranță Școlară au participat la o ședință comună la sediul acestei școli, alături de directorul unității de învățământ, consilierul școlar, șeful Poliției Locale Jilava, un reprezentant al Primăriei Jilava, precum și șeful societății de pază, care desfășoară activități specifice la unitatea de învățământ în cauză.

În cadrul ședinței au fost discutate, în principal, aspecte ce vizează prevenirea și combaterea faptelor antisociale, inclusiv de natură penală, în cadrul unităților de învățământ, respectiv în Școala Gimnazială nr 1 din Jilava.

De asemenea, s-a luat în discuție aspectul ca unitatea de învățământ, împreună cu firma de pază, să întocmească o procedură, prin care agenții de pază să poată controla ghiozdanele elevilor, în scopul prevenirii introducerii obiectelor periculoase în școală.

În acest context, în data de 12 octombrie a. c., polițiștii Biroului de Siguranță Școlară Ilfov, împreună cu polițiști din cadrul Poliției Orașului Măgurele, au desfășurat o activitate specifică preventivă privind portul și folosirea fără drept a obiectelor periculoase în unitatea de învățământ menționată, în baza unui plan de acțiune.

Subliniem faptul că, la sosirea polițiștilor la școala respectivă, directorul unității de învățământ a fost informat cu privire la efectuarea activității în cauză, acesta neavând obiecțiuni și, de asemenea, a participat efectiv, împreună cu alte cadre didactice la această acțiune.

Totodată, precizăm faptul că, la nivelul acestei unități de învățământ au fost înregistrate mai multe evenimente produse cu violență în anul școlar 2021- 2022.

Având în vedere aspectele sesizate de către mama unui elev din cadrul Școlii Gimnaziale nr 1 Jilava, cu privire la modul de efectuare a activităților desfășurate de polițiștii Biroului de Siguranță Școlară Ilfov la unitatea de învățământ mai sus menționată, polițiștii Biroului Control Intern, din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov, efectuează verificări, urmând ca în raport de rezultatul acestora, să dispună măsuri, în conformitate cu actele normative în vigoare”, se artă în comunicatul transmis de IPJ Ilfov.

