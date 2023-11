Ce s-a întâmplat cu cel mai bun elev din promoția voastră de liceu? "A ajuns rău de tot, îmi este nevastă"

Întâlnirile periodice cu foștii colegi din liceu sau din facultate sunt așteptate de obicei cu nerăbdare. Foștii colegi din timpul studiilor relatează schimbările importante din viața lor personală sau profesională. Unii parcurg o traiectorie impresionantă și neașteptată.

Un tânăr care se pregătește pentru o astfel de întâlnire a lansat o temă de discuție în mediul online, curios să afle ce se întâmplă cu cei mai buni elevi din liceu.

"Ce s-a întâmplat cu cel mai bun elev din promoția voastră de liceu? Se apropie întâlnirea mea de 10 ani la liceu și mi-a venit întrebarea asta în cap. Menționați și în ce an ați terminat dacă doriți", a scris acesta pe Reddit.

"A ajuns rău de tot, îmi este nevastă"

Întrebarea a adunat sute de răspunsuri, multe dintre ele fiind pline de savoare.

"Văzându-mi foștii colegi pe unde au ajuns, rezultatele școlare n-au vreo legătură cu nivelul de reușită. Viața te aruncă prin diverse locuri, relații, medii, încât rezultatele din liceu n-au prea contat în locul unde sunt acum. Unii de la care n-am avut prea multe așteptări au ajuns mai bine decât cei care au avut rezultate mai bune."

"Nu știu cu ăla din liceu, dar știu că șefa de promoție din facultate vinde bijuterii în mall, și au trecut 15 ani de atunci."

"Și-a urmat visul și este profesor de matematică. Probabil este și cel mai sărac din toți colegii din promoție, că România. Dar el este fericit și asta contează."

"A ajuns rău de tot, îmi este nevastă."

"Vinde și promovează produse din scheme piramidale"

"Și-a deschis startup, angajează oameni din facultatea de calculatoare din oraș pe salariu minim, îi muncește că la canal și după cere rate-uri de seniori la clienți.

Asta în timp ce el are două BMW-uri și acu și-a luat Tesla, dar stă la două camere, în apartamentul în care stăteau ai lui înainte să se mute la țară."

"N-am fost în cine știe ce clasa de top în liceu, probabil eu sunt printre primii acolo, o duc ok (IT). Dar cea mai bună colegă din generală face cercetare în robotics și virtual reality, în state, după ce a făcut facultate și doctorat tot acolo. Următoarele cele mai bune... una medic stomatolog prin Franța, altă avocat în România... unul medic chirurg în Germania, d-astea."

"20 de ani mai târziu, sunt bine. Am un job bun și o familie frumoasă."

"Deșteapta clasei vinde și promovează produse din scheme piramidale și cam face foamea, șomeră (“full time mom” și “antreprenoare” ), a făcut ceva facultate de filosofie, și credea cu tărie că ajunge departe cu cultură, lol.

La polul opus, “fraierul” clasei are 50 de scutere băgate pe livrări, conduce X5 și duce o viață bună pentru cât a învățat (clasicul 5 pe linie), casă în Popești, nevasta frumoasă și 3 copii.

Iar față aia populară acum rupe OnlyFans-ul și TikTokul pe bani grei, cel puțin Mercedesul cu care a venit la reuniune avea numele ei la număr și vorbește foarte deschis despre asta."

"Unul din ei e ceva inginer în telecomunicații. Nimic special.

Altă tipă și-a deschis salon de pedichiură acum ceva ani și face o tonă de bani. A terminat facultatea de drept, a muncit în domeniu vreo 2 ani pe salariu de căcat și după s-a apucat de pus unghii pe bani mai mulți. Acum o duce foarte, foarte bine fiindcă a investit banii cu cap.

Altul a făcut ceva facultate de lingvistică în străinătate fiindcă îl pasiona subiectul. Vorbește fluent 4 limbi străine (inclusiv chineză) și lucrează că programator. Printre cei mai interesanți oameni pe care i-am cunoscut. PS: Am terminat liceul acum 16 ani."

"Șeful de promoție este angajat la mine în firmă"

"E polițist. Învață de rupea, nu ieșea din casă, la școală nu ieșea din banca. A terminat Academia de Poliție. Am terminat liceul acum 20 și ceva de ani.

Al mai slab din clasa (așa era considerat, dar lui îi mergea foarte bine mintea, numai că nu avea chef, îi plăcea să fie mai șmecheraș) a intrat tot în poliție, încadrat din surse externe. A terminat dreptul la o particulară.

Chestia amuzantă e că primul a intrat în sistem, a fost repartizat într-un departament și acolo a rămas, nu s-a mai văzut nicio modificare în carieră lui, face același lucru pe care l-a făcut de la început, cred că a crescut doar în grad.

Al doilea a intrat în sistem, a avansat, s-a dezvoltat, a ajuns să fie trimis pe la tot felul de training-uri speciale, el e cel pe care îl caută alte departamente/instituții pentru misiuni de filaj, pentru intervenții periculoase, consultanță etc.

Nu are motiv să ne mintă, pentru că mai avem colegi și prieteni în poliție, care îl cunosc și toți au confirmat."

"Șeful de promoție este angajat la mine în firmă. Nu am fost de notă 5, am fost toată viața de notă 8, 9, nu sunt de părere că notele reflectă realitatea și spun ceva despre acea persoană. Mulți cred că dacă învață mult o să aibă succes, este fals la noi în țara, în alte țări educate lucrurile se prezintă diferit. Mama a fost cea mai deșteaptă și în liceu și în facultate și are salariu de nici măcar 3000 de lei acum. Este o vorbă urâtă, care mie nu îmi place: nu contează câte clase ai dacă nu ai S class".