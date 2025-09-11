Guvernul Bolojan alocă 95 de milioane de euro pentru tichetele sociale acordate elevilor dezavantajați. De ce a fost necesară suplimentarea bugetului

Guvernul suplimentează cu aproape 95 de milioane de euro bugetul programului de sprijin pentru elevii dezavantajați din învățământul de stat, ca urmare a creșterii semnificative a numărului de beneficiari, care depășește de două ori estimările inițiale, pentru a asigura continuarea acordării tichetelor sociale până în anul școlar 2026–2027.

Bugetul alocat inițial pentru 2023-2027 a fost de 597 milioane lei, echivalentul a aproximativ 120 milioane euro, la cursul din octombrie 2023, iar banii sunt asigurați din fonduri europene prin Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 2021-2027. Conform Guvernului, peste 28.300 de elevi nu au folosit însă aceste tichete, arată Profit.ro.

Alocarea inițială a fost calculată, în 2021, pentru aproximativ 298.000 beneficiari anual, cu un sprijin de 500 lei/elev/an școlar, pentru o perioadă de patru ani, ceea ce corespundea unei capacități de susținere a aproximativ 300.000 elevi/an.

Pentru anul școlar 2023–2024, conform datelor din aplicația Edu-Vouchers, dezvoltată și gestionată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, numărul beneficiarilor eligibili a fost însă de 527.108 elevi. Pentru anul școlar 2024–2025, la data de 31 iulie 2025, în aplicația Edu-Vouchers există deja un număr de 674.975 beneficiari eligibili. Având în vedere că în anul școlar trecut au fost circa 2,9 milioane de elevi în sistemul preuniversitar, numărul elevilor dezavantajați se apropie la un sfert din total (23%).

Astfel, datele actualizate indică un număr de beneficiari mai mult decât dublu față de numărul estimat anual (300.000), și anume aproape 675.000 elevi dezavantajați, reflectând o creștere substanțială, respectiv de circa 125%.

