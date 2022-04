Școli minate într-un oraș rusesc, situat la granița de Nord-Est a Ucrainei, aproape de Harkov. Elevii sunt evacuați VIDEO

Elevii tuturor școlilor din Belgorod sunt evacuați miercuri, 6 aprilie, după ce au fost raportate mine, anunță primarul orașului rusesc.

Anunțul a fost publicat de agenția Nexta, pe Twitter, alături de un videoclip care îi arată pe elevii evacuați.

‼️All schools in the #Belgorod region, #Russia have been evacuated due to reports of mines, the mayor of Belgorod said. pic.twitter.com/sAHBwqvXY8