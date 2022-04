Trei explozii au zguduit marţi, 19 aprilie, o şcoală de băieţi, într-un cartier din Kabul cu o populaţie majoritară din minoritatea şiită hazara. Poliția a raportat victime.

Cel puțin 25 de elevi au fost uciși a anunțat Zekrya Ulfat un profesor din școala respectivă. Deflagrațiile au avut loc „în timp ce elevii ieșeau din școală, au avut loc explozii”, adaugă el.

Kabul Explosion Update: at least 25 school students were killed in two-back-to-back explosions in the school in the west of #Kabul- Dasht-e-Barchi area, says Zekrya Ulfat a teacher “while students were getting out of the school the explosions happened,” he adds. pic.twitter.com/Pclr3XQDON