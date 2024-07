Zeci de elevi morți după prăbușirea unei școli. Unde a avut loc tragedia VIDEO

Cel puţin 21 de elevi şi-au pierdut viaţa şi 69 au fost răniţi în prăbuşirea şcolii lor vineri, 12 iulie, în centrul Nigeriei, a declarat un purtător de cuvânt al Semilunei Roşii, relatează AFP.

Nuruddeen Hussain Magaji a declarat că sunt ”21 de morţi şi 69 de răniţi” care au fost ”toţi internaţi în diferite spitale”.

Elevii prinși sub dărâmături au fost auziți strigând după ajutor de salvatorii și părinții care își căutau disperați copiii.

SOS!!!!!

Saint Academy around Busa Buji axis collapse on Children!!!

Please we need Medics ASAP!!!!!!

If you are around here and can help come through please pic.twitter.com/IokGryHlt0