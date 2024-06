Cum au apărut „camerele de detenție” în regulamentul școlar. „Pedeapsa fără consiliere nu are niciun efect”. Noile reguli în școlile din România 

Elevii care deranjează orele vor putea fi duși în altă sală de clasă, numită în spațiul public „cameră de detenție”, sub supravegherea unui cadru didactic, care le poate da diverse activități, precum lectură suplimentară sau completarea de fișe de lucru, se arată în Statutul Elevului, pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Educației.

Documentul a lansat mai multe controverse în rândul elevilor și părinților, deoarece „camera de detenție școlară” ar fi un termen dur, neadecvat, în opinia unora. Propunerea pentru introducerea unor reguli mai stricte pentru elevii indisciplinați a venit din partea profesorilor, a sindicatelor, în urma scenelor de violență din școlile din România, tot mai frecvente în ultima perioadă.

Noile reguli școlile românești ar urma să intre în vigoare începând cu anul școlar 2024-2025. Despre eficiența „camerelor de detenție”, Adela Roșu, profesor și membru în Asociația Părinților, spune că „măsura este bună”, dar exprimarea nu ar fi cea mai inspirată.

„Acești copii vor fi duși în anumite săli, spații, unde ar trebui să petreacă timp singur, să citească, să completeze diverse fișe de lucru. Să nu-și imagineze cineva că vor fi închiși acolo elevii și li se va întâmpla cine știe ce lucru oribil. Metoda este în vigoare de zeci de ani în alte state europene, în SUA. Copiii români vedeau acest lucru în filmele americane și poate considerau că era „waw”, „amuzant”, dar rolul acestei camere de „sancțiuni” aș spune eu este unul precis: să ofere elevilor timpul necesar să înțeleagă că nu a fost în regulă comportamentul lor”, a subliniat profesor Adela Roșu, membru în Asociația Părinților, pentru Ziare .com.

Pe de altă parte, Alina Oprea, psiholog specializat în trauma copilului, voluntar „Salvați Copiii”, spune că această formă de „pedeapsă” ar trebui însoțită de consiliere psihologică și chiar de terapie, dacă e cazul. În caz contrar, „pedeapsa” nu ar fi eficientă. Ba mai mult, copiii ar putea dezvolta traume emoționale.

„Este încurajator faptul că se iau măsuri pentru combaterea violenței în școli. Însă, acestea trebuie stabilite cu specialiști, în speță cu psihologi. Pedeapsa fără consiliere nu are niciun efect. Ba, mai mult rău face. Mai ales în cazul elevilor de până la 9 ani, când nu au capacitatea emoțională să externalizeze un eveniment negativ. Ok, mă trimiți la camera de detenție. Dar, dacă nu vii, ulterior, să-mi spui că nu sunt exclus total, să îmi explici de ce e greșit ce am făcut, pot să simt această „pedeapsă” intens, având în vedere că la acel moment eu nu mai fac activitățile pe care le fac ceilalți și sunt exclus pentru moment dintr-un grup. Aceasta este recomandarea noastră pentru Ministerul Educației, să lucreze cu psihologi”, s-a exprimat Alina Oprea, psiholog specializat în lucrul cu trauma, pentru Ziare .com.

Precizările Ministerul Educației. „Camerele de detenție” nu apar oficial în documentul pus sub dezbaterea publică

Forma de sancțiune a elevilor a pornit sub această denumire, inițial, în anul 2023, la propunerea președintele Federației Sindicatelor din Educație (FSE) „Spiru Haret”, Marius Nistor.

„Detenția școlară, prin care se înțelege faptul că elevii stau într-o clasă după ore sub supravegherea unui cadru didactic folosind acest timp să reflecteze asupra faptelor comise”, propunea sindicalistului Marius Nistor, după o scenă înfiorătoare de la un liceu din Capitală, când un elev și-a înjunghiat profesoara chiar în timpul orei.

„În cazul elevilor care în timpul orei de curs manifestă comportamente care aduc prejudicii activității de predare-învățare-evaluare, cadrul didactic poate decide ca aceștia să desfășoare activitate în școală, în timpul orei respective, sub supravegherea unui cadru didactic sau a unui cadru didactic auxiliar, într-o sală din unitatea de învățământ stabilită pentru desfășurarea, de regulă, a unor activități de tipul: lectură suplimentară, completarea de fișe de lucru etc. În acest caz va fi informat, în scris, părintele/ tutorele/reprezentantul legal al elevului. Prin excepție, elevii cu cerințe educaționale speciale sunt preluați pentru a desfășura activitate cu personal specializat”, a transmis Ministerul Educației.

Fără telefoane. Când e posibilă exmatricularea

Statutul elevului prevede modificări care vizează menţinerea interdicţiei în privinţa folosirii, de către elevi, a telefoanelor mobile ori a altor echipamente de comunicaţii electronice, în timpul orelor de curs, cu excepţia utilizării acestora în scop educativ, cu acordul cadrului didactic.

De asemenea, sunt propuse sancţiuni precum observaţia individuală, mustrare scrisă, retragerea temporară sau pe durata întregului an şcolar a burselor de care beneficiază elevul, mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ, suspendarea elevului pe o durată limitată de timp, conform legii, preavizul de exmatriculare, exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în aceeaşi unitate de învăţământ, exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în altă unitate de învăţământ, exmatricularea fără drept de reînscriere pentru elevii din învăţământul postliceal.

