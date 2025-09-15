Mai mulți elevi au ajuns la spital după ce colegii lor le-au pus lipici pe ochi în timp ce dormeau. Unde a avut loc incidentul

Opt elevi de la un internat din estul Indiei au ajuns la spital după ce colegii lor le-au pus lipici în ochi în timp ce dormeau.

Incidentul a avut loc vineri noaptea, 12 septembrie, într-un internat din Salaguda, districtul Kandhamal, la aproximativ 248 de kilometri vest de Bhubaneswar, capitala statului Odisha, au transmis luni, 15 septembrie, media locale, citate de Xinhua.

Conform relatărilor, băieții au fost văzuți plângând în timp ce medicii încercau să le dezlipească pleoapele lipite.

Doctorii au transmis că adezivul a provocat leziuni oculare importante, doar că, datorită intervenției rapide, s-a reușit prevenirea pierderii permanente a vederii la acești copii, potrivit postului local de ştiri NDTV din New Delhi.

Anchetatorii au deschis o anchetă la nivel înalt cu privire la acest incident.

De asemenea, directorul școlii a fost suspendat din funcție și este acuzat de neglijență în serviciu.

