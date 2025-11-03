S-a terminat vacanța pentru elevi. Ministerul Afacerilor Interne: „Nu vorbi la telefon când eşti pe trecerea de pietoni”

Elevii revin la cursuri, începând de luni, 3 noiembrie, după vacanţa dintre primele două module ale anului școlar 2025 – 2026. Următoarea vacanţă este programată înaintea sărbătorilor de iarnă.

Ministerul Afacerilor Interne anunţă că poliţiştii vor fi pe şosele pentru fluidizarea traficului şi fac apel la participanţi să respecte regulile, astfel încât şcoala să înceapă în siguranţă.

”Începe din nou şcoala! Emoţii, ghiozdane pregătite, drumuri aglomerate… şi, ca de fiecare dată, noi vom fi acolo! Ne vei vedea în trafic şi în apropierea şcolilor! Suntem prezenţi pentru siguranţa ta şi a celor dragi”, a transmis Ministerul de Interne, într-un mesaj pe Facebook.

Instituţia are un mesaj pentru toţi participanţii la trafic: ”Fie că eşti elev, părinte sau şofer, hai să începem acest semestru în siguranţă!”.

Ministerul transmite câteva reguli simple care pot face diferenţa:

-Nu traversa pe culoarea roşie a semaforului.

-Nu vorbi la telefon când eşti pe trecerea de pietoni.

-Foloseşte mereu trecerile de pietoni şi fii atent la trafic.

Următoarea vacanţă a elevilor este programată înaintea sărbătorilor de iarnă. Elevii vor încheia cursurile în 19 decembrie şi vor reveni la şcoală în 8 ianuarie 2026.

