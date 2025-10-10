Adolescentă de 14 ani sub control judiciar după ce a bătut o colegă cu pumni până și-a pierdut conștiința

Adolescentă de 14 ani sub control judiciar după ce a bătut o colegă FOTO Facebook/Poliția Capitalei

O adolescentă de 14 ani care a bătut o colegă chiar la școală a fost plasată sub control judiciar. Decizia luată de procurori joi, 9 octombrie, se bazează pe gravitatea faptelor. Eleva este acuzată că a lovit cu pumnii o colegă în incinta școlii, până victima și-a pierdut conștiința și a căzut la pământ. Presa locală susține că a identificat sursa incidentului.

Fata care și-a bătut colega în incinta unei şcoli din judeţul Arad a fost plasată sub control judiciar pentru 45 de zile. Victima a fost lovită repetat cu pumnii la nivelul capului până şi-a pierdut cunoştinţa, iar legiştii au stabilit că are nevoie de 12-14 zile de îngrijiri medicale.

„Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş, la data de 09.10.2025, au dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 45 de zile împotriva inculpatei minore R.N.D. cercetată sub aspectul comiterii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, faptă prevăzută de art. 193 alin. 2, alin. 2 ind. 1 lit. b) şi c) Cod penal”, anunţă, vineri, Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş.

Procurorii au precizat că incidentul a avut loc în 1 octombrie, în jurul orelor 07:45, în curtea Şcolii Gimnaziale Pilu din județul Arad.

„Inculpata minoră R.N.D. în vârstă de 14 ani, în timp ce se afla în curtea Şcolii Gimnaziale Pilu din jud. Arad, pe fondul unui conflict spontan, i-a aplicat persoanei vătămate minore I.N.C. în vârstă de 12 ani, mai multe lovituri cu pumnii la nivelul capului şi a tras-o de păr, persoana vătămată pierzându-şi cunoştinţa şi căzând la pământ. Minorei I.N.C i-au fost cauzate leziuni traumatice care necesită 12-14 zile de îngrjiri medicale conform certificatului medico-legal emis de SJML Arad”, au precizat procurorii.

Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi a stabilirii răspunderii penale a inculpatului.

Potrivit presei locale, conflictul dintre cele două fete ar fi avut loc din cauza unui băiat.

