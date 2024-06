„Putem trăi fără Matematică, dar ar fi păcat”. Povestea lui Dani, multiplu campion Brio Challenge

O serie editorială dedicată Brio Challenge, competiție susținută de Asociația Dedeman și UniCredit Bank

Examenele naționale se apropie cu pași repezi, iar rezultatele elevilor vor fi „întoarse” pe toate părțile, pentru a face „bilanțul” mediilor mari. În fiecare an, Ministerul Educației anunță notele obținute de elevi la Evaluarea Națională, respectiv la Bacalaureat, însă nu prezintă în mod clar cum folosesc „admișii” la aceste examene cunoștințele pe care l-au dobândit la școală, dacă notele obținute reflectă vreo abilitate practică a elevului sau nu.

Elevii, chiar și cei mai buni, simt presiunea pusă de părinți, profesori, societate, iar focusul se îndreaptă, inevitabil, spre nota văzută ca singurul rezultat final al unui elev. Cu toate acestea, specialiștii în Educație și unii dintre elevi spun că performanța școlară nu se rezumă la note, ci implică o „satisfacție personală și pregătire pentru viitor”, după cum ne-a mărturisit Dani (n.r - Daniel Ștefan), elev la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alexandria, care a câștigat o mulțime de competiții naționale și internaționale la Matematică, Robotică, Literatură, fără meditații, ci doar cu organizare și entuziasm.

Răspunsurile lui Dani, așa cum îi spun colegii și profesorii, sunt de o sinceritate debordantă. La 14 ani, Dani, vicecampion la Brio Challenge- clasa a VIII-a- Olimpiada digitală de Mate, știe sigur că nu învață pentru note, își dorește să devină profesor de Matematică, nu exclude și alte opțiuni, dar știe că pentru toate obiectivele sale e nevoie de antrenament zilnic, de grijă față de sine.

„Sincer să fiu, nu mă motivează deloc dorința de a obține note mari, sunt motivat de satisfacția de a înțelege un concept nou sau de a rezolva o problemă dificilă. Scopul meu final este de a fi bine pregătit pentru orice îmi rezervă viitorul. Deși mi-am ales deja o profesie, profesor de matematică, vreau să îmi păstrez opțiunile deschise, și consider că, învățând zilnic la toate materiile, pot explora diferite cariere și pot lua decizii în cunoștință de cauză atunci când va veni momentul. Mă concentrez pe faptul că trebuie să mă organizez, să învăț regulat și să am grijă de mine atât mental, cât și fizic”, ne spune Dani, în timp ce se pregătește pentru Evaluarea Națională.

Cele mai des auzite „plângeri”. „Matematica e grea”. „Sistemul nu ajută”. „Nu avem bani pentru meditații” Există soluții: Platforma BRIO

Nu de puține ori, în spațiul public au apărut afirmații din partea elevilor, profesorilor și a părinților, precum „Matematica e grea și nu te ajută la nimic”, sistemul nu ajută, nu avem standarde de evaluare”, „nu aveam bani pentru meditații”; considerându-se că pentru a promova examenele naționale trebuie „școală pe bani”.

Dani ne-a spus fără nicio reținere, că „a scos de la naftalină culegerile surorile sale și a început să învețe pe cont propriu fără frustrări”.

„Practica este crucială la Matematică, așa că lucrez pe cont propriu acasă pentru a consolida ceea ce am învățat în clasă. Nu am făcut niciodată meditații, deși e foarte la modă acest lucru, am urmat exemplul surorilor mele mai mari, și îmi spun tot timpul în gând că dacă ele au putut, și eu pot învăța singur. Un ajutor suplimentar de nădejde a fost pentru mine frecventarea online a cursurilor Școlii remediale de vară A.E.R. care m-a ajutat să mă pregătesc, oferindu-mi resurse suplimentare și un mediu de învățare extraordinar.

Cel mai mult mă ajută Platforma Brio, pentru că îmi arată clar progresul pe care îl fac în timp. Pot vedea cum evoluez și ce capitole stăpânesc deja, iar pentru mine, faptul că pot vedea cum mă îmbunătățesc, este foarte motivant. Pe lângă asta, interfața sa este foarte ușor de utilizat și intuitivă, ceea ce face pentru mine învățarea plăcută și fără frustrări”, ne-a mărturisit Dani.

Matematica, mai mult decât o „pasiune”. Cum ne ajută această disciplină în viața de zi cu zi

Până la a deveni o pasiune, așa cum este și cazul lui Dani, Matematica este, înainte de orice, parte din viața noastră, pentru că se regăsește în multe dintre activitățile și deciziile noastre.

„Matematica mă învață cum să abordez problemele în mod logic și să găsesc soluții, iar acest lucru este util nu doar la orele de matematică, ci și la alte materii și în situațiile de zi cu zi în care trebuie să găsesc soluții rapide. Fie că este vorba de a înțelege statisticile din știri, de a citi hărți sau de a ști cât timp mai am la dispoziție pentru a mă juca, matematica este peste tot și mă ajută să înțeleg și să interacționez mai bine cu lumea. Pe scurt, Matematica nu înseamnă doar rezolvarea problemelor dintr-o culegere, este un instrument care îmi ușurează sarcinile zilnice și mă ajută să iau decizii mai bune. Îmi ușurează sarcinile zilnice și mă ajută să iau decizii bune”, s-a exprimat Dani, cel care a văzut în această disciplină aplicabilitatea în viața de zi cu zi.

„Matematica e baza. Chestiuni practice, de tip nu poți cheltui mai mult decât câștigi”

Deși se declară „umanistă din cap până în picioare”, Gabi Bartic, directoarea executivă a platformei de testare standardizată Brio, vede în Matematică claritate și instrument pentru lucrurile practice din viața noastră.

„Matematica e la baza tuturor fenomenelor naturale. Nu poți înțelege niciun fenomen fizic, nicio reacție chimică, în general niciun principiu științific fundamental fără Matematică. Chestiuni practice, de tip nu poți cheltui mai mult decât câștigi, cum se calculează o dobândă, cum poți estima distanțe, cum poți trasa linii drepte și cercuri și așa mai departe. Dar am văzut judecători incapabili să decidă în spețe în care era nevoie de niște abilități mai avansate de calcul, am văzut oameni incapabili să calculeze arii, volume și așa mai departe. Așa că voi spune: putem, firește, trăi fără matematică, la fel cum putem trăi și fără poezie, fără muzică, fără arte. Dar e păcat să fie așa. Vedem mai mult și mai clar dacă știm matematică”, arată Gabi Bartic.

Dani este mai mult decât un vicecampion la Brio Challenge. E un exemplu de ambiție și maturitate. Învață singur pentru că poate, îi place și, sincer, nu are nevoie de meditații

Dani, cel care a luat aproape toate premiile la concursurile și olimpiadele școlare, iar anul acesta a devenit vicecampion la Brio Challenge-Olimpiada digitală de Mate, este, în esență, un exemplu de ambiție, maturitate, și empatie, după cum îl descrie Gabi Bartic, directoarea executivă a platformei Brio. Dani este susținut de o familie incredibil de implicată. Spre deosebire de alți copii din generația lui, Dani nu a cerut vreodată meditații sau alte „extravaganțe” vestimentare sau tehnologice pe care le cer copiii de vârsta lui. Cu toate acestea, nimic nu îl împiedică să-și atingă obiectivele, ci privește totul ca pe o provocare. Iată metoda de studiu împărtășită de Dani.

„Aloc Matematicii în jur de o oră până la o oră și jumătate zilnic în timpul săptămânii, iar duminica vreo 4-5 ore, sâmbăta este ziua temelor pentru acasă la restul disciplinelor. Acest timp pe care-l aloc Matematicii include temele pentru acasă, probleme suplimentare și revizuirea conceptelor care mi se par dificile. Aceasta este tehnica mea de învățare: înțelegerea soluțiilor propuse de către profesori la majoritatea tipurilor de probleme. De obicei, după ce înțeleg cum se rezolvă problemele de la lecția predată în clasă, mă verific rezolvând teste care sunt însoțite de un barem de corectare sau teste online pentru că așa nu am nevoie de niciun domn profesor care să mă corecteze. Pe mine m-au ajutat foarte mult platforma Brio.ro, site-ul viitoriolimpici.ro, chiar și Youtube.

Claritatea din gândirea lui Dani este evidentă, iar Gabi Bartic spune că admiră la elevii de azi faptul că își urmăresc scopurile, fiind mai orientați spre lucruri practice.

„Faptul că-și urmăresc mereu scopurile, că nu or fi mereu corecte(…),din punctul nostru de vedere, firește, că nu sunt mereu accesibile pentru ei, că visează prea mult și au prea puține tangențe cu realitatea, toate astea cred ca sunt și din vina noastră. Dar ei sunt generații mult mai practice și mai puțin permisive la minciună, la spoială, la nimicuri împachetate. Probabil, asta admir cel mai mult la ei. Așa ar trebui să ne purtăm cu ei. Ajutându-i să lupte pentru scopuri care-i pun corect în valoare, arătându-le căi bune de urmat, ajutându-i să descopere rutele lor bune și scopurile care-i pun cel mai bine în valoare. Responsabilitatea noastră nu e să-i creștem buni plătitori ai pensiilor noastre viitoare, ci buni constructori ai vieților lor valoroase”,

a subliniat directoarea executivă a platformei BRIO.

Când ar trebui să conteze notele

O dată la trei ani, mii de elevi în vârstă de 15 ani, din peste 80 de țări, dau testul PISA, care le măsoară competențele în trei domenii-cheie - citire, matematică și științe - dintre care unul ocupă, prin rotație, la fiecare rundă de testare, locul central. Administrate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), testele PISA, la care elevii români se situează mereu pe ultimele locuri din Uniunea Europeană, au rolul de a evalua nivelul abilităților necesare unui tânăr pentru a-și găsi locul într-o societate a cunoașterii. Mai exact, nu este o evaluare pentru „note”, ci pentru a înțelege ce abilități au tinerii. Gabi Bartic susține că nota ar avea rezonanță într-un sistem de Educație dacă ar reflecta punctele tari și slabe ale unui elev, posibilitățile de evoluție și eforturile pe care elevii trebuie să le depună.

„Altfel, notele fac doar rău tuturor actorilor din sistem”, susține directoarea executivă a platformei de teste școlare „BRIO” unde elevii, profesorii și părinții găsesc teste de Română, Matematică, Istorie, Literație, Literație digitală, pentru clasele I-XII, dar și teste pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat.

Brio oferă un rezultat personalizat, asociat rezultatului examinării, ce reprezintă nu doar nivelul de cunoștințe, ci și nivelul la care elevul se situează în raport cu programa școlară la nivel național și noțiunile pe care ar trebui să le cunoască într-un anumit an școlar.

