Camera de detenție, o non-soluție umilitoare pentru elevi și profesori

Introducerea măsurii învăluie sistemul de învățământ într-o adâncă ceață informațională și mută focusul de pe lucrurile cu adevărat importante din învățământ. În mod cinic și ipocrit, nu vorbim despre preîntâmpinarea înecului educațional, nu vorbim despre perfecționarea unor tehnici de menținere la suprafața apei sau despre achiziționarea unor plute sau colace de salvare, nu vorbim despre perfecționarea instructorilor, discutăm despre costumele de baie ale înotătorilor și despre frezele acestora. Schimbarea subiectului este o tehnică eficientă de abatere a atenției într-o societate puțin educată. Scopul este atins, se discută nu despre problemele copleșitoare din sistem, ochii tuturor sunt ațintiți asupra nemaiauzitelor măsuri împotriva copiilor obraznici. În mod evident este o măsură menită a asigura liniște celor de la butoane. Astfel, subfinanțarea, politizarea, dezinteresul pentru învățământ și amatorismul educațional dispar de pe tapet fix în perioada în care se deschide sezonul la ”numirile din pix” în fruntea educației.

Nu există studii naționale pe subiectul camerelor de detenție, de ce să ne ostenim când doamna Deca le știe pe toate? By the way, măsura pompieristică s-a adoptat la propunerea/”presiunea” sindicatelor din educație, în scop electoral, într-un an cu multe rânduri de alegeri. Proptelele politice din zona sindicală au dat-o în bară. Ghinion românesc needucat, măsura nu va fideliza profesorii, îi va ostiliza! Nemulțumirile corpului profesoral vizează transformarea lor în gardieni și gravitează în zona ”creșterii gradului de umilință la care sunt expuși”. Este o tristă măsură de imagine a politicului împachetată în straturi generoase de ”am rezolvat problema”. Nu există infrastructură, școlile românești sunt supraaglomerate și nu au săli disponibile. Din lipsă de spații, soluția detenției școlare va exista în multe unități de învățământ doar pe hârtie. ”Decât” pe hârtie, doar 16% dintre români au studii superioare, informația trebuie să fie furnizată pe înțelesul tuturor, cu studii sau fără... Din lipsă de spații educaționale în unele școli se învață și în trei schimburi, la foc educațional mic, dar continuu. Este de ordinul evidenței că nu există personal specializat care să deservească sălile de detenție sau cum s-or numi ele. Nu a existat o consultare a societății civile pe acest subiect, mulți profesori și părinți contestă vehement demersul. În ”România educată” măsurile din educație sunt mofturi ale politicului, nu rezoluții ale specialiștilor. Nu sunt deziderate ale societății civile sau ale experților din educație, sunt șmecherii legislative făcute ”pe genunche”, pe furiș, pe la colțuri. O școală durabilă nu poate avea o fundație preponderent punitivă, este o zonă periculoasă, cu prea multe nisipuri mișcătoare. Pe zi ce trece, școala-pedeapsă a Alandaliei își are din ce în ce mai mult corespondentul în realitatea autohtonă.

De dragul discuției și absolut teoretic vorbind, nivelul de politizare al sistemului este într-atât de ridicat încât nicio prevedere legală în vigoare în România nu ar putea împiedica numirea unui ministru analfabet în fruntea învățământului. Dar de ce să discutăm despre expertiza sau buna-credință a celor din minister sau inspectorate? De-a lungul anilor, au fost câțiva miniștri ai Educației - ce paradox! - care au cochetat cu ideea ridicolului sau a penibilului. Tradițional postdecembrist, singurul criteriu avut în vedere de decidenți la numirea unui ministru al educației a fost fidelitatea față de cel care îl numește. Să fie supus, să răspundă la comenzi, să știe să se încline, să îndeplinească ordine, să nu iasă din cuvânt. Treaba unui astfel de personaj nu este asanarea și propășirea învățământului, agenda sa este ascunsă și dictată de grupuri de interese.

Dragi părinți, nu pentru binele copiilor dumneavoastră au apărut camerele de detenție! Abuzurile vor deveni mai facile în astfel de spații, departe de ochii comunității școlare. Deodată cu această măsură a apărut și suspendarea burselor ca măsură disciplinară, vor urma și alte măsuri pe aceeași linie în care ”problema” învățământului autohton este elevul, nu sistemul aflat în prag de implozie. Dragi profesori, gardieni de conjunctură, măsura va complica activitatea dumneavoastră, nu o va simplifica, rolul dumneavoastră nu este de a face rondul sau de a păzi obiective ori persoane aflate în ”detenție”, este de a deschide minți și orizonturi, de a ghida generații, de a face lumină, de a inspira, de a crea punți și de a furniza educație. Extragerea elevului năzdrăvan din mijlocul colegilor și mutarea sa temporară într-o altă locație este o non-soluție. Nu va preîntâmpina recidiva, nu va stopa bullyingul sau violența din școli, nu va reduce delincvența juvenilă, va recompensa neconformarea și va poziționa o aură de intangibilitate școlară deasupra locatarului cu cele mai multe prezențe în camera respectivă. Va recompensa bravura, va constitui portofolii de neconformare, un fel de mini-caziere școlare ”made in” camera de detenție. La televizor însă vom putea să ne împăunăm că am rezolvat problemele din sistem. Vivat, crescat, floreat! Sau cum se spune acum ”Deca, hecto, kilo, deci, centi, mili!”

Zeno Sustac este doctor in filosofie, conflictolog, mediator, avocat, parinte, membru in Consiliul de Mediere din anul 2009, expert european in domeniul medierii, scriitor in domeniul Rezolvarii Alternative a Disputelor, coordonator & fondator al grupului "Parintii Elevilor din Romania".

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

