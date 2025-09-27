O elevă de 7 ani din Cluj a ajuns la spital după ce ar fi fost strangulată de un coleg la școală

O elevă de 7 ani din comuna Frata, județul Cluj, a ajuns la spital săptămâna aceasta după ce ar fi fost strangulată de un coleg de clasă în timpul pauzei. Poliția a demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

Evenimentul s-a petrecut pe 23 septembrie, iar potrivit declarațiilor tatălui fetei, copilul agresor ar fi folosit o sfoară pe care a înfășurat-o în jurul gâtului victimei, provocându-i leziuni vizibile și un șoc psihologic sever. Copila a fost transportată de urgență la UPU Cluj. În aceeași zi, mama victimei a depus o plângere la Secția 4 Poliție Câmpia Turzii.

„În cauză, polițiștii desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și luarea măsurilor legale care se impun, cu respectarea legislației incidente prevăzute de Codul de Procedură Penală”, a transmis IPJ Cluj.

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Cluj a precizat că la nivelul Școlii Gimnaziale Frata au fost demarate proceduri specifice pentru situațiile de bullying și violență fizică semnalate.

„Inspectoratul Școlar Județean Cluj dezaprobă astfel de comportamente în spațiul școlii și încurajează directorii unităților de învățământ preuniversitar să aplice cu fermitate măsurile care se impun, potrivit legii, în colaborare cu autoritățile publice care au atribuții privind menținerea climatului de siguranță și securitate în unitățile școlare. Detalii cu privire la circumstanțele situațiilor semnalate vă rugăm să le solicitați direct conducerii Școlii Gimnaziale Frata, întrucât directorii au responsabilitatea practicării unui management eficient, prin proceduri și instrumente specifice de monitorizare și intervenție în situații de bullying și de violență”, se arată într-un comunicat al ISJ Cluj.

Părinții fetei susțin că incidentul ar putea avea și o componentă discriminatorie, deoarece minora este de etnie romă, iar presupusul agresor este român.

Ancheta oficială este în desfășurare, iar cazul va fi monitorizat atât de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, cât și de poliție, până la clarificarea completă a situației.

Ads