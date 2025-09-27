O elevă de 7 ani din Cluj a ajuns la spital după ce ar fi fost strangulată de un coleg la școală

Autor: Andrada Dumitrescu
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 11:02
149 citiri
O elevă de 7 ani din Cluj a ajuns la spital după ce ar fi fost strangulată de un coleg la școală
Elevi în timpul orelor FOTO Pexels

O elevă de 7 ani din comuna Frata, județul Cluj, a ajuns la spital săptămâna aceasta după ce ar fi fost strangulată de un coleg de clasă în timpul pauzei. Poliția a demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

Evenimentul s-a petrecut pe 23 septembrie, iar potrivit declarațiilor tatălui fetei, copilul agresor ar fi folosit o sfoară pe care a înfășurat-o în jurul gâtului victimei, provocându-i leziuni vizibile și un șoc psihologic sever. Copila a fost transportată de urgență la UPU Cluj. În aceeași zi, mama victimei a depus o plângere la Secția 4 Poliție Câmpia Turzii.

„În cauză, polițiștii desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și luarea măsurilor legale care se impun, cu respectarea legislației incidente prevăzute de Codul de Procedură Penală”, a transmis IPJ Cluj.

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Cluj a precizat că la nivelul Școlii Gimnaziale Frata au fost demarate proceduri specifice pentru situațiile de bullying și violență fizică semnalate.

„Inspectoratul Școlar Județean Cluj dezaprobă astfel de comportamente în spațiul școlii și încurajează directorii unităților de învățământ preuniversitar să aplice cu fermitate măsurile care se impun, potrivit legii, în colaborare cu autoritățile publice care au atribuții privind menținerea climatului de siguranță și securitate în unitățile școlare. Detalii cu privire la circumstanțele situațiilor semnalate vă rugăm să le solicitați direct conducerii Școlii Gimnaziale Frata, întrucât directorii au responsabilitatea practicării unui management eficient, prin proceduri și instrumente specifice de monitorizare și intervenție în situații de bullying și de violență”, se arată într-un comunicat al ISJ Cluj.

Părinții fetei susțin că incidentul ar putea avea și o componentă discriminatorie, deoarece minora este de etnie romă, iar presupusul agresor este român.

Ancheta oficială este în desfășurare, iar cazul va fi monitorizat atât de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, cât și de poliție, până la clarificarea completă a situației.

Liceul care nu forțează elevii spre facultate. Director: "Modelul nostru a fost greu de acceptat pentru părinți, dar a meritat"
Liceul care nu forțează elevii spre facultate. Director: "Modelul nostru a fost greu de acceptat pentru părinți, dar a meritat"
Într-o lume în care succesul școlar este adesea măsurat prin admiterea la facultate, un liceu adoptă o abordare diferită. Sub conducerea directorului Joseph Samuelson, școala pune accent pe...
Bărbat de 52 de ani, reținut după ce a luat de mână o elevă cu forța în apropierea școlii. Fata a fost salvată de trecători
Bărbat de 52 de ani, reținut după ce a luat de mână o elevă cu forța în apropierea școlii. Fata a fost salvată de trecători
Un bărbat care a abordat o elevă minoră, pe care nu o cunoștea, a fost reținut după ce un polițist în timpul liber a văzut incidentul de joi, 25 septembrie. Buzoianul este cercetat pentru...
#elevi, #scoala, #Cluj Napoca, #agresiune , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ion Tiriac: "Am luat 400 de milioane de euro! Multumesc, la revedere!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Turcii s-au convins de Ianis Hagi, dupa cele 25 de minute jucate de roman in Alanyaspor - Galatasaray

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Incendiu la Spital din Rădăuți: 11 pacienți evacuați. Cauza probabilă a focului: echipamentul de iluminat defect al unității medicale
  2. Ministrul Sănătății merge la Spital de Urgență ”Sf Maria” din Iași unde au murit 6 copii din cauza unei infecții nosocomiale
  3. O elevă de 7 ani din Cluj a ajuns la spital după ce ar fi fost strangulată de un coleg la școală
  4. Regele Charles al Marii Britanii a jucat un rol cheie în schimbarea de ton a lui Trump față de Ucraina
  5. Rusia ajută China cu experiența și tehnologia necesară unor operațiuni rapide pentru atacarea Taiwanului
  6. Cercetătorii de la MIT au creat motorul imposibil: funcționează fără benzină, fără electricitate, doar cu lumină
  7. Sindicaliştii din Finanţe protestează la Ministerul Finanţelor: Zece cerinţe pentru eficientizarea instituţiilor
  8. „Văduva Neagră”, robotul ucrainean care poate transporta, lansa și coordona atacuri complexe cu drone
  9. Președintele venezuelean Maduro ironizează YouTube după ce contul său a fost închis: „Imperialiști idioți!”
  10. Regele Charles al III-lea va avea o vizită oficială la Vatican la finalul lunii octombrie. Este al patrulea suveran pontif cu care se întâlnește