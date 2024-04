Ce s-a întâmplat de-a lungul anilor cu cei extraordinar de buni la învățătură? "Fără tupeu riști să te prinzi în joburi de duzină"

Părerile sunt împărțite când vine vorba de performanța la învățătură. Unii cred că notele bune sunt esențiale pentru o viață bună, alții cred că, în realitate, nu au nicio importanță.

Cineva a vrut să lămurească dilema și a deschis o discuție în mediul online pe această temă, întrebându-i pe utilizatorii platformei Reddit ce știu despre colegii de școală care au excelat la învățătură.

"Care este viața lor în prezent?"

"Ce s-a întâmplat cu foștii voștri colegi care erau extraordinar de buni la învățătură?

Probabil cu toții am avut 1, 2 sau 3 colegi care erau foarte, foarte, foarte buni la învățătură și indiferent cât te-ai fi zbătut să-i întreci tot nu reușeai, ei luând notele cele mai mari de fiecare dată, întotdeauna: 10 pe linie, poate doar un singur 9, în situații excepționale, cu sau fără prea mult efort.

Ce s-a întâmplat cu ei după ce ați terminat liceul/facultatea? Care este viața lor în prezent? A contat chestia asta la ceva?

Mă refer la cei care au învățat și au luat acele note pe bune și nu la cei care erau copiii cuiva sau la cei care chiuleau când nu știau", a scris acesta pe Reddit.

"Nu e o carieră foarte strălucită după atâtea studii, dar duc o viață liniștită"

Întrebarea a strâns peste 150 de comentarii cu exemple concrete.

"Eu sunt unul din colegii ăia. Am făcut facultatea de chimie la București, apoi doctorat la Oxford, apoi am muncit 2 ani în Anglia în industria farmaceutică și acum sunt în România, tot în industria farmaceutică. Intenționez să mă fac profesoară, că îmi place foarte mult să explic și am răbdare de sfânt. Deci overall nu e o carieră foarte strălucită după atâtea studii, dar duc o viață liniștită."

"Șeful de promoție din liceul meu a fost coleg de grupa cu mine la facultate (calculatoare poli-București) unde a fost si acolo în top 10 la finalul celor 4 ani si acum e la Google în SUA.

Din alți colegi de liceu care erau buni la învățătură: medici, avocați, IT-iști, diverse job-uri în multinaționale. Și eu eram bun în clasa (premium 2-3), dar nu am fost niciodată "bun la toate"; mă descurcăm foarte bine la mate, fizică, informatică, dar eram mediocru la chimie, biologie, română. Și eu pot spune că am ajuns ok, pe drumul dorit (lucrez în IT).

Pe scurt, din oamenii pe care încă îi mai am "prieteni" pe Facebook/LinkedIn, nu prea văd oameni care să se fi "pierdut pe drum" după terminarea studiilor."

"Ăia mai răsăriți sunt pe la MIT, Google, Ubisoft, unul e prin parlament."

"Am muncit pe brânci ca să ajung la un venit bun și am stabilitate financiară"

"N-a ajuns niciunul homeless sau bombardier, stai liniștit."

"Sunt parțial în categoria descrisă și am muncit pe brânci ca să ajung la un venit bun și am stabilitate financiară.

Dacă au contat notele? Foarte puțin, dar nu am învățat niciodată pentru note, ci că pur și simplu îmi place să învăț. Nu îmi place toceală și la materiile de 100% toceală să scrii cuvânt cu cuvânt din cartea lui profu am luat note mici. Și acum în continuare învăț lucruri noi legate de job sau nu.

De ce sunt parțial în categorie? Că nu am luat niciodată 10 pe linie. Am fost o dată aproape de asta dar la noi în școală luau 10 pe linie doar copii sponsorilor și o profesoară mi-a pus un 8 la final doar să am o medie de 9. Am învățat atunci că meritele tale nu contează ci doar banii."

"E în California, lucrează la OpenAI, înainte a lucrat la Google"

"Am avut o colegă care era extraordinară. Prindea totul din timpul cursului atâta timp cât pentru ea avea logică și înțelegea, dacă nu înțelegea se străduia puțin și aia era. De câteva ori a luat o grupă de colegi (printre care și eu) și a ținut mai mult sau mai puțin un curs ca să ne ajute să înțelegem mai bine. A rămas însărcinată în ultimul an de facultate, a apucat să lucreze câteva luni și de atunci e stay at home mom. Deja are un al doilea copil și nu are de gând să se întoarcă la muncă. E căsătorită, are 2 copii și spune că pentru ea e destul ce produce soțul ei. S-au mutat în Austria acum un an. Eu zic că e o mare pierdere."

"Un coleg genial, doar 10 la toate, tot timpul, a obținut o bursă și a făcut facultatea de computer science la Stanford, apoi doctorat. Acum e în California, lucrează la OpenAI, înainte a lucrat la Google."

"Toți au ajuns foarte bine, mai puțin o tipă care și acum după 18 ani de la terminarea liceului, încă este chelneriță. Era o fată de 10 pe linie, un geniu și o talentată, nu îmi pot da seama ce a fost cu ea! "

"O ducem între foarte bine și excepțional de bine"

"Eu sunt unul din colegii aia, nevasta-mea la fel. Suntem programatori amândoi. Printr-o combinație de noroc, skill și noroc, o ducem între "foarte bine" și "excepțional de bine" (deși nu a fost mereu așa). Nu am plecat din RO. Avem copii adulți, care momentan sunt la facultăți prin străinătate, da' nu exclud să se întoarcă în/ să rămână în RO (respectiv declara că vor asta da' încă nu-i cred). Încă lucrăm amândoi, deși probabil că nu mai e strict necesar... dar vorba aia, să dăm un exemplu pozitiv, măcar până termină copiii facultatea, că totuși nu avem "generațional wealth"."

"Eu am fost cel mai bun din clasa la următoarele materii: Mate, Fizică, Chimie și Informatică. Momentan sunt inginer la Microsoft. Restul colegilor care învățau bine sunt și ei ingineri pe la diverse companii, restul sunt jandarmi, o colegă polițistă și 2, 3 prin străinătate, cel mai probabil lucrează în agricultură"

"Și eu mă regăsesc (parțial) în descrierea ta: școală generală și un liceu de informatică terminate cu medii de peste 9,5, bacul cu 9, 2 facultăți (una tehnică, una juridică), un master și un doctorat tehnic, în prezent notar.

Notele nu au contat niciodată la ceva. Contează doar să găsești ceea ce îți place, să faci acel lucru și sigur va ieși ceva bun din asta".

