Infestare cu ploșnițe la internatul unui liceu. Toți elevii au fost mutați. DSP: ”Oamenii trebuie să se înveţe din nou cu prevenţia şi să caute unde se duc”

O infestare cu ploșnițe la internatul unui liceu a dus la mutarea tuturor elevilor în alte spații de cazare și la intervenția Direcției de Sănătate Publică (DSP) Harghita. Peste 60 de elevi cazați în internatul Liceului „Solomon Ernő” din municipiul Gheorgheni au fost mutați din clădirea care a mai fost infestată cu insectele periculoase și acum câțiva ani.

Directorul adjunct al liceului, György Éva, a confirmat existența problemei, joi, 2 octombrie, și a menționat că situația a fost semnalată recent, după începerea anului școlar.

Potrivit sursei citate, s-au mai efectuat dezinsecții și în trecut, s-au înlocuit inclusiv obiectele de mobilier și saltelele, dar problema a revenit.

În acest caz a fost informată și Direcția de Sănătate Publică Harghita.

Demersurile pentru remedierea situației sunt în curs, iar elevii vor fi relocați temporar în altă clădire, până la rezolvarea problemei.

Peste 60 de elevi sunt cazați în prezent în internat, provenind nu doar de la liceul gazdă, ci și de la alte unități de învățământ din oraș care nu dispun de internat propriu.

Cauza infestării nu este cunoscută cu exactitate, însă se presupune că insectele ar fi fost aduse din exterior, de un elev.

Primarul din Gheorgheni, Nagy Zoltán, a precizat că elevii vor fi mutați într-o altă clădire, iar municipalitatea acordă sprijin financiar pentru rezolvarea problemei.

„Din câte știu, pe parcursul acestei săptămâni deja se vor muta elevii de acolo și vor sta într-o altă clădire, într-un internat câteva săptămâni, până când se va rezolva în totalitate problema. Noi acordăm sprijin financiar școlii, ei contractează firma de specialitate, chiar am avut discuții împreună cu reprezentanții școlii și cu reprezentanții firmei de specialitate”, a spus Nagy Zoltán.

Avertisment DSP: ”Nu este caz singular”

Directoarea Direcției de Sănătate Publică (DSP) Harghita, dr. Tar Gyöngyi, a precizat că au fost inițiate măsuri de dezinsecție și prevenire a răspândirii, în colaborare cu o firmă specializată.

Dr. Tar a arătat că, din raportul firmei de specialitate, infestarea cu ploșnițe a mai fost semnalată în urmă cu câțiva ani, însă atunci nu s-a efectuat dezinsecție în întreaga clădire, ci doar în încăperile afectate.

Aceasta a subliniat că nu este un caz izolat, ci o problemă prezentă în toată țara, inclusiv în alte internate, instituții sau spații de cazare, chiar dacă multe dintre ele nu raportează oficial infestările, din teamă de imagine negativă.

Dr. Tar a punctat că aceste situații trebuie raportate prompt și tratate cu seriozitate, iar oamenii trebuie încurajați să fie vigilenți și să pună accent pe prevenție.

„Atrag atenția că nu este caz singular. Deci, oamenii trebuie să se învețe din nou cu prevenția și să caute unde se duc. Sunt convinsă că a fost adus din afara județului, că în alte județe există cazuri și mai multe și infestări masive în instituții și în locații turistice, unde circulă lumea. Trebuie să știe oamenii că se înmulțește parazitul foarte rapid.

A fost o problemă majoră în timpul războaielor, mai ales după cel de-al Doilea Război Mondial. După aceea, s-a reușit eliminarea problemei sau limitarea ei, dar acum revine din motive de rezistență la insecticide și bineînțeles pentru că ne-am pierdut vigilența. Lumea nu mai recunoaște, nu mai știe ce să caute.

Și, da, oricât de neplăcut ar fi, dacă mergem și ne cazăm în locuri, mai ales locuri de pelerinaj, în locuri unde se perindă multă lume și stăm cazați (...) putem duce și în bagaje acasă, din păcate, un suvenir din acesta neplăcut dintr-o călătorie. Atunci, să fim conștienți și eventual să căutăm, să ne uităm în câteva locuri caracteristice, sub saltea, în locurile unde ne cazăm, dacă sunt urme, (...)

Dacă sunt multe înțepături una lângă alta, oriunde pe corp, atunci să fim foarte prudenți, pentru că putem aduce acasă cu lenjeria, cu bagajele, cu hainele”, a declarat directoarea Direcției de Sănătate Publică Harghita.

