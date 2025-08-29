Ce întrebări trebuie puse, de fapt, copiilor, când se întorc de la ore. „Evită întrebările care produc anxietate și lipsa încrederii, cum ar fi, ce-ai făcut azi la școală”

Elevii se pregătesc de reîntoarcerea la școală, odată cu începerea noului an școlar.

Părinții au un rol foarte important când vine vorba despre formarea personalității copiilor pe timpul studiilor. Specialiștii spun că unele întrebări ar trebui evitate când se întorc de la ore.

„În primii ani de școală, e important să avem atâta empatie față de copil încât el să vină să ne povestească orice. Și să-l învățăm să vorbească despre el, pentru că el are tendința să vorbească: «Ai văzut ce a făcut Ana, Alina». Dar noi să-l întrebăm: «Dar tu cum te-ai simțit atunci?». Dacă avem relația asta, conexiunea asta permanentă, atunci o să identificăm imediat dacă e vorba de o schimbare negativă în comportament sau în starea lui emoțională”, a declarat Mariana Demeter, psiholog clinician, potrivit Știrile ProTV.

„Tu cum te-ai simțit?” este întrebarea perfectă legată de școală. De asemenea, poți să-i spui clar copilului: „Mă bucur să fiu cu tine!”, „Mă bucur de tine!” și să aștepți reacția. Evită întrebările care produc doar anxietate și lipsa încrederii în propria persoană, cum ar fi „Ce ai făcut azi la școală?” (spus obsesiv), „Ce notă ai luat?”, „Ce notă au luat ceilalți?”, scrie sursa citată.

„Eu compar într-o clasă elevii, deja am o problemă! Iar comparația socială – capra vecinului – societatea română învață din familie: trebuie să fii mai frumos ca celălalt, nu trebuie să fii bogat, ci mai bogat decât celălalt. E o comparație păguboasă! Ajungem să avem nivelul de creștere al depresiei extrem de mare. Nu ar trebui să mă intereseze nivelul clasei, eu am obținut o notă pentru ce pot eu în raport cu mine!”, a declarat Prof. Univ. Dr. Ovidiu Pănișoară, Facultatea de Psihologie.

