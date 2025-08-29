Ce întrebări trebuie puse, de fapt, copiilor, când se întorc de la ore. „Evită întrebările care produc anxietate și lipsa încrederii, cum ar fi, ce-ai făcut azi la școală”

Autor: Catalina Sirbu
Vineri, 29 August 2025, ora 10:28
73 citiri
Ce întrebări trebuie puse, de fapt, copiilor, când se întorc de la ore. „Evită întrebările care produc anxietate și lipsa încrederii, cum ar fi, ce-ai făcut azi la școală”
Elevă FOTO Pexels

Elevii se pregătesc de reîntoarcerea la școală, odată cu începerea noului an școlar.

Părinții au un rol foarte important când vine vorba despre formarea personalității copiilor pe timpul studiilor. Specialiștii spun că unele întrebări ar trebui evitate când se întorc de la ore.

„În primii ani de școală, e important să avem atâta empatie față de copil încât el să vină să ne povestească orice. Și să-l învățăm să vorbească despre el, pentru că el are tendința să vorbească: «Ai văzut ce a făcut Ana, Alina». Dar noi să-l întrebăm: «Dar tu cum te-ai simțit atunci?». Dacă avem relația asta, conexiunea asta permanentă, atunci o să identificăm imediat dacă e vorba de o schimbare negativă în comportament sau în starea lui emoțională”, a declarat Mariana Demeter, psiholog clinician, potrivit Știrile ProTV.

„Tu cum te-ai simțit?” este întrebarea perfectă legată de școală. De asemenea, poți să-i spui clar copilului: „Mă bucur să fiu cu tine!”, „Mă bucur de tine!” și să aștepți reacția. Evită întrebările care produc doar anxietate și lipsa încrederii în propria persoană, cum ar fi „Ce ai făcut azi la școală?” (spus obsesiv), „Ce notă ai luat?”, „Ce notă au luat ceilalți?”, scrie sursa citată.

„Eu compar într-o clasă elevii, deja am o problemă! Iar comparația socială – capra vecinului – societatea română învață din familie: trebuie să fii mai frumos ca celălalt, nu trebuie să fii bogat, ci mai bogat decât celălalt. E o comparație păguboasă! Ajungem să avem nivelul de creștere al depresiei extrem de mare. Nu ar trebui să mă intereseze nivelul clasei, eu am obținut o notă pentru ce pot eu în raport cu mine!”, a declarat Prof. Univ. Dr. Ovidiu Pănișoară, Facultatea de Psihologie.

Părinții care cresc cei mai echilibrați și încrezători copii fac 5 lucruri „fără să spună un cuvânt”
Părinții care cresc cei mai echilibrați și încrezători copii fac 5 lucruri „fără să spună un cuvânt”
Când un copil trece printr-un moment greu, instinctul părintelui este adesea să încerce să vorbească cu el. Dar când copiii sunt copleșiți, li se activează răspunsul la stres. În...
Lucrurile pe care le poți ignora la copilul tău fără să te simți vinovat. Psiholog: „Dacă părintele nu procesează aceste frământări, va declanșa un război greu de controlat”
Lucrurile pe care le poți ignora la copilul tău fără să te simți vinovat. Psiholog: „Dacă părintele nu procesează aceste frământări, va declanșa un război greu de controlat”
Părinții trebuie să învețe să-și aleagă bătăliile cu adolescenții, nu pentru a înregistra victorii pe linie, ci pentru a câștiga respectul pe termen lung al acestora. Ceea ce începe...
#elevi, #parinti, #nou an scolar , #stiri invatamant
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenti au reactionat imediat si au spus totul
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
All inclusive cu scandal fratricid in Bulgaria. Cum au ajuns romanii sa nu se mai suporte intre ei: "Urasc imputita de Romanie"

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce întrebări trebuie puse, de fapt, copiilor, când se întorc de la ore. „Evită întrebările care produc anxietate și lipsa încrederii, cum ar fi, ce-ai făcut azi la școală”
  2. Alertă de urs la Sinaia. Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT
  3. Caniculă la final de vară în România. Capitala și nouă județe, sub Cod galben HARTĂ
  4. Rusia a efectuat ”cea mai lungă lovitură de-a lungul Dunării”. Ce arată imaginile de geolocalizare
  5. Dronele rusești survolează rutele de transport al armelor americane din Germania. Oficialii militari americani și europeni sunt din ce în ce mai îngrijorați
  6. Populația României, în scădere de la un an la altul. Cum stăm la capitolul emigranți versus imigranți
  7. Cum diferă verile în România față de anii '80. Numărul zilelor caniculare a crescut de peste 10-15 ori în sud
  8. Angajații unei bănci au aflat, printr-un email transmis din greșeală, că vor fi concediați. Cum încearcă angajatorul să repare eroarea
  9. Cine este tânărul care s-a filmat agresând un livrator străin pe o stradă din București. Promova simboluri fasciste și naziste pe Facebook VIDEO
  10. Amenda uriașă primită de o adolescentă care a sunat la 112 să spună că a fost răpită. Fata urma un trend pe TikTok