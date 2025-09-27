Liceul care nu forțează elevii spre facultate. Director: "Modelul nostru a fost greu de acceptat pentru părinți, dar a meritat"

Autor: Bogdan Atanasiu
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 06:07
Într-o lume în care succesul școlar este adesea măsurat prin admiterea la facultate, un liceu adoptă o abordare diferită.

Sub conducerea directorului Joseph Samuelson, școala pune accent pe învățarea personalizată, adaptată fiecărui elev în parte. Scopul nu este doar să-i pregătească pentru facultate, ci să le ofere instrumentele necesare pentru a excela pe orice drum aleg în viață.

Directorul liceului Upton din Wyoming spune că structura îi ajută pe elevi să exceleze pe orice drum aleg ei, după cum a relatat într-un articol publicat de Business Insider.

"Nu mi-aș dori niciodată să mă întorc la un model tradițional de predare.

Îmi amintesc de o ședință a consiliului școlar de acum opt ani, când comunitatea era revoltată de decizia liceului Upton de a trece la învățarea personalizată. Pe atunci eram profesor de istorie la școala gimnazială locală, iar când liceul și-a schimbat radical modelul educațional, s-au făcut greșeli. Părinții nu au fost informați suficient ce înseamnă învățarea personalizată, profesorii nu au primit pregătirea necesară și, ca urmare, atât cadre didactice, cât și elevi au plecat din școală.

A fost nevoie de timp pentru a depăși acele începuturi dificile, dar am observat cum profesorii au început să-și individualizeze programa și să se îndepărteze de ceea ce mulți părinți credeau că este învățarea personalizată: o platformă online unde copiii învață din programe virtuale, fără profesori.

Pe măsură ce tot mai mulți profesori renunțau la modelul clasic de predare și notare, în favoarea unor perioade libere în care elevii — nu profesorii — alegeau cum să exerseze ce au învățat, am văzut cât de mult beneficiau elevii. Ei sunt mai motivați, mai entuziasmați de școală și își dezvoltă autonomia, pentru că își pot direcționa singuri parcursul educațional.

Îmi amintesc un moment într-o oră: eram ocupat cu altceva în primele 10 minute și nu apucasem să mă adresez elevilor, dar toți au început de unii singuri să lucreze la proiecte. Am văzut cum autonomia și autosuficiența se manifestau și mi-a plăcut foarte mult. Elevii noștri au înțeles prin acest model că singura opțiune este să învețe. Eșecul este acceptabil, dar renunțarea nu. Nu există substitut pentru muncă, iar noi ne mândrim că le insuflăm această etică a muncii."

"Nu promovăm facultatea ca unicul drum"

"Dincolo de învățarea personalizată, liceul nostru nu promovează facultatea ca principală cale după absolvire. Viziunea noastră este să pregătim elevii pentru facultate, carieră sau armată — nu favorizăm o direcție în detrimentul alteia. Rolul nostru este să le oferim instrumentele necesare pentru a excela pe orice drum aleg, și facem tot ce putem pentru asta."

Eliminarea barierelor invizibile

"Am văzut cu ochii mei cum oferirea de multiple opțiuni după absolvire — nu doar facultatea — le-a schimbat destinul elevilor. Am avut un elev care nu a plăcut niciodată școala și nu s-a descurcat în modelul tradițional. Părinții nu erau siguri că va ajunge măcar la absolvire. Structura noastră personalizată i-a schimbat complet situația.

Când a spus că facultatea nu este scopul lui și că vrea să-și urmeze pasiunea pentru vânătoare, am lucrat pentru a-i transforma visul realitate. Consilierul școlar i-a găsit un stagiu de pregătire la un organizator de partide de vânătoare și i-am permis să-și ia timp liber de la școală. Am reușit să-i schimbăm complet parcursul: un copil care nu ridica o carte la începutul liceului citește acum despre agricultură și vânătoare de plăcere."

Rezultatele și viitorul modelului

"Susțin cu fermitate modelul nostru de învățare personalizată și cred că ar fi benefic pentru elevi din toată țara. Dar schimbarea în educație e lentă și dificilă. Am primit vizite de la reprezentanți ai altor școli, care au spus că sunt interesați să adopte modelul, dar că e prea mult de implementat în districtele lor.

Elevii încep să realizeze tot mai mult că nu e nevoie de facultate pentru a fi de succes. Înainte de tranziția la învățarea personalizată, majoritatea elevilor absolveau și mergeau la Universitatea din Wyoming — era varianta implicită. Dar vedeam cum unii abandonau, pentru că facultatea nu era potrivită pentru ei. Acum lucrurile se schimbă. Tot mai mulți aleg școli de doi ani în locul facultății de patru ani.

În același timp, vrem ca fiecare elev să fie pregătit și pentru facultate, dacă asta își dorește. Aproximativ 40% dintre elevii noștri au obținut anul trecut credite universitare, și prefer ca primul lor curs universitar să fie cu noi, pentru a învăța să gestioneze profesori exigenți, să-și dezvolte managementul timpului și să primească feedback la nivel academic.

Nu îi lăsăm pe elevi să renunțe când lucrurile devin grele — le oferim sfaturi și resurse pentru a merge mai departe."

