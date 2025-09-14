O profesoară din SUA a dezvăluit cum este să încerci să predai într-o clasă plină de copii dependenți de telefoane și expuși excesiv la ecrane. Într-un videoclip distribuit pe Instagram, profesoara dintr-o școală publică a exprimat o idee repetată de mulți alți dascăli: smartphone-urile și avansul tehnologiei fac mult mai mult rău decât bine copiilor, mai ales când vine vorba de capacitatea lor de a învăța corect și de a reține informații.

Realitatea rămâne, însă, că telefoanele și tehnologia nu vor dispărea. Asta înseamnă că toți — de la experți și părinți până la profesori — trebuie să găsească un echilibru privind modul în care tehnologia poate fi integrată în viața de zi cu zi fără a suporta efectele negative ale consumului continuu de conținut. Iar acest lucru nu e ușor de făcut, având în vedere că și adulții sunt la fel de atașați de telefoane ca și copiii.

Sunt „goi pe dinăuntru” la ore fără telefoanele lor

Profesoara a spus că elevii sunt „goi pe dinăuntru” la ore, fără telefoanele lor. „Cred că voi nu știți ce se întâmplă acum în educație”, a început ea videoclipul. „Cum ați putea să știți, dacă nu lucrați în domeniu? Dar cred că trebuie să aflați. Așa arată acum realitatea din școlile publice.”

Ea a explicat că elevii nu mai au nicio capacitate de a suporta plictiseala și se bazează complet pe telefoane pentru orice stimulare mentală. Sunt hrăniți constant cu dopamină din clipa în care se trezesc dimineața până când închid ochii noaptea. Copiii nu știu cum să fie plictisiți sau să trăiască fără satisfacția instantanee oferită de telefon.

Mesajul principal al profesoarei este că, pentru că elevii primesc doze continue de dopamină de la telefoane, la școală — unde nu le au — le este greu să fie atenți. Nu știu cum să fie răbdători. Nu înțeleg ce înseamnă satisfacția amânată. Nu știu cum să accepte plictiseala.

„Se comportă ca niște dependenți”

„Se comportă ca niște dependenți. Sunt extrem de emoționali,” a observat ea. „Cele mai mici lucruri îi scot din sărite, iar când stai în fața lor și încerci să predai, sunt absenți. Nu au nicio capacitate de concentrare. Dacă mesajul tău nu e împachetat în clipuri scurte sau nu are luminițe care clipesc, pentru mine e mult mai greu decât să mă confrunt cu comportamentele lor vizibile.”

Ea a afirmat că nimic nu e mai frustrant decât să stai în fața clasei încercând să predai unui grup de copii care, vizibil, nu rețin nimic din ceea ce aud. În plus, a observat că elevii ei nu mai par să se teamă de consecințe și manifestă o apatie îngrijorătoare față de multe lucruri, inclusiv învățarea și progresul școlar.

Sprijinul pentru interzicerea telefoanelor în școli a crescut exponențial. Multe școli din SUA caută soluții pentru a-și ține elevii implicați, iar unele dintre aceste măsuri includ interzicerea completă a telefoanelor odată ce elevii intră în clădire.

Potrivit unui sondaj realizat de Pew Research Center, 74% dintre adulții americani spun că ar susține interzicerea folosirii telefoanelor mobile în timpul orelor la gimnaziu și liceu.

Totuși, profesoara a subliniat că nu folosirea telefoanelor în timpul orelor e problema principală. Copiii petrec atât de mult timp în fața ecranelor în afara școlii, încât asta le afectează capacitatea de a învăța. Comparativ cu acum zece ani, copiii de azi au acces la orice: de la jocuri și ChatGPT până la omniprezentele rețele sociale. Creșterea consumului de videoclipuri scurte i-a făcut pe mulți copii — și chiar pe adulți — să se lupte cu scăderea capacității de concentrare.

Un studiu din 2025 a descoperit că folosirea smartphone-urilor înainte de vârsta de 13 ani poate afecta grav sănătatea mintală a copiilor. Utilizarea telefonului de către copiii mai mici de 13 ani a fost asociată cu gânduri suicidare, dificultăți de reglare emoțională, stimă de sine scăzută și chiar detașare de realitate, mai ales în rândul fetelor. Accesul copiilor la internet în modul actual le afectează creierul în moduri foarte îngrijorătoare. Repere esențiale ale copilăriei și etape de dezvoltare se pierd pentru că abilitățile din lumea reală nu mai sunt exersate, scrie yourtango.com.

