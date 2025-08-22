Nici meditațiile și nici activitățile suplimentare: Care este, de fapt, secretul numărul 1 al copiilor performanți

Pe măsură ce se apropie momentul în care elevii se întorc la școală în această toamnă, mulți părinți simt nevoia să facă mai mult – să angajeze un meditator, să adauge o oră suplimentară de matematică sau să mai înscrie copilul la o activitate după program, „ca să fie sigur”.

Acest impuls vine din dragoste și dorința de a le oferi copiilor șanse. Dar, undeva pe drum, oportunitatea se poate transforma în presiune.

Jennifer Breheny Wallace a studiat ani la rând impactul presiunii performanței asupra copiilor și familiilor, iar concluziile ei au devenit reper pentru părinți și educatori.

Aceasta a descoperit că adevăratul motor al reușitei pe termen lung este convingerea că valoarea ta provine din cine ești tu ca persoană și din capacitatea ta de a aduce un impact pozitiv în lume.

"Eu numesc asta mentalitatea valorii intrinseci", a scris aceasta într-un articol publicat de cnbc.com.

Combustibilul care îi susține pe cei cu adevărat performanți

"Mulți tineri de astăzi sunt motivați de frica de a nu eșua – de parcă valoarea lor ar depinde exclusiv de performanță, iar dragostea și acceptarea s-ar diminua dacă nu ating standardele.

În 2021, împreună cu un cercetător de la Universitatea Baylor, am investigat efectele culturii performanței asupra tinerilor adulți. Studiul nostru – publicat în cartea mea, Never Enough – pe aproape 500 de studenți, a dezvăluit un rezultat îngrijorător: mai mult de jumătate credeau că dragostea părinților lor fluctuează în funcție de rezultate.

Psihologii numesc acest fenomen „afecțiune condiționată” – iubirea părintească oferită doar atunci când copilul îndeplinește anumite așteptări, fie ele academice, sportive sau comportamentale.

Copiii crescuți în acest fel pot ajunge atât de speriați de greșeli încât chiar și eșecurile minore le zdruncină imaginea de sine. Aceasta le erodează încrederea, accelerează epuizarea și îi lasă vulnerabili la depresie atunci când validarea din exterior încetează sau când apar dificultăți."

Cum să cultivi mentalitatea valorii intrinseci încă de la început

"Atunci când copiii știu că sunt iubiți și apreciați indiferent de rezultate, se eliberează de frica paralizantă și pot să își asume riscuri sănătoase, să învețe din greșeli, să se mobilizeze mai bine și să se refacă mai repede."

1. Fă-ți un „doctorat” în copilul tău

"Devino expert în cine este el cu adevărat. Ce îl entuziasmează? Ce provocări ascunde? Ce talente trec neobservate de ceilalți? Cu cât îl înțelegi mai profund, cu atât copilul se va simți văzut și iubit pentru cine este el, nu doar pentru ce face."

2. Reamintește-i că valoarea lui nu se negociază

"Când copilul eșuează – este eliminat din echipă, ia o notă mică – arată-i că valoarea lui nu este pusă în discuție.

O mamă pe care am intervievat-o folosește acest exercițiu: ridică o bancnotă de 20 de dolari și întreabă: „Cât valorează?” Apoi o mototolește și o stropește cu apă. „Cât valorează acum?” Tot 20 de dolari. Orice s-ar întâmpla, valoarea copilului rămâne aceeași."

3. Fii curios, nu furios

"Toți copiii vor să reușească. Dacă nu reușesc, întreabă-te de ce. Este vorba de o dificultate de învățare nediagnosticată? Un conflict social? Un stil de predare care nu li se potrivește? Problemele sunt indicii.

Dacă reacționăm cu furie, rupem legătura emoțională. Dacă reacționăm cu curiozitate, păstrăm conexiunea și alimentăm motivația sănătoasă."

4. Celebrează efectul lor asupra altora

"Amintește-le că faptele lor contează. Poate au liniștit un frate, au înveselit un prieten sau au găsit o soluție creativă. Arată-le că valoarea lor merge dincolo de note și premii."

5. Lasă-ți fața să se lumineze

"Prea des ne concentrăm pe pregătirea copiilor pentru viitor și uităm să le arătăm bucuria pe care ne-o aduc în prezent. Cel puțin o dată pe zi, arată-le afecțiune, indiferent de performanțe. Să știe că sunt la fel de iubiți într-o zi bună și într-una proastă.

Dacă ar fi să ofer un singur sfat părinților în această toamnă, ar fi acesta: să își facă mai puține griji pentru note și mai multe pentru mentalitatea pe care o cultivă în copiii lor – aceea care susține succesul pe viață."

