Elevă de 8 ani, trântită la pământ de o poartă din curtea școlii, pe care erau urcați mai mulți colegi

O fată de 8 ani a fost rănită chiar la școală, după ce mai mulți colegi s-au urcat pe o poartă de acces. Cu balamalele slăbite, poarta s-a prăbușit. Eleva Şcolii Generale Bumbeşti Jiu, judeţul Gorj, a fost rănită, luni, 13 octombrie, după ce poarta de acces pe terenul de fotbal din curtea şcolii s-a desprins și a atins-o pe fetiță în cădere, trântind-o la pământ.

Potrivit IPJ Gorj, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Bumbeşti Jiu s-au sesizat, luni, cu privire la faptul că o fată de 8 ani, elevă în cadrul Şcolii Generale Bumbeşti Jiu, în timp ce se afla în pauza dintre orele de curs, ar fi fost rănită de poarta de acces a terenului de fotbal din incinta şcolii.

„Din cercetările efectuate de poliţişti la faţa locului, a reieşit faptul că, în timp ce se aflau la pauza dintre ore, mai mulţi elevi s-ar fi urcat pe poarta de acces a terenului de fotbal din incinta şcolii, moment în care balamalele de susţinere au cedat, iar în cădere, poarta ar fi atins-o şi dezechilibrat-o pe eleva de 8 ani, aceasta căzând pe sol.

În urma evenimentului, minora a fost transportată la cabinetul medical din incinta şcolii, pentru acordarea de îngrijiri medicale, întrucât prezenta o escoriaţie la nivelul antebraţului stâng”, a transmis sursa citată.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

