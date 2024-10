"Devine atât de provocator încât de multe ori plâng până adorm noaptea". Mărturiile tulburătoare ale profesorilor despre elevi

Predarea în 2024 a devenit din ce în ce mai provocatoare și frustrantă.

Recent, huffpost.com a publicat poveștile unor profesori care s-au destăinuit cu privire la "adevărurile dure" despre elevii lor, pe care părinții trebuie să înceapă să le asculte și să le accepte.

Ulterior, alți peste 400 de profesori din comunitatea BuzzFeed și-au împărtășit experiențele și realitățile dure pe care vor ca părinții să le audă.

Huffpost.com a publicat câteva dintre acestea.

Copiii trebuie să audă "nu"

"Sunt profesor suplinitor. Copiii trebuie să audă "nu". Ei nu respectă autoritatea. Părinții lasă telefoanele și calculatoarele să crească copiii. Am văzut cum majoritatea copiilor NU știu să își lege șireturile de la grădiniță până în clasa a șaptea. Nu sunt învățați acasă, iar noi ne-am săturat să învățăm fiecare copil să-și lege șireturile. Este nevoie de 30 de secunde pentru a lega pantofii".

"Permiteți-i copilului să experimenteze eșecul fără ca dumneavoastră să alegeți să îl "reparați". Elevii ar trebui să fie trași la răspundere pentru temele ratate, sfidarea restricțiilor legate de telefoane, blasfemia în clasă atunci când nu este cazul, minciuna pentru a acoperi un comportament aberant, hărțuirea și lipsa elementară de respect. Părinți: nu le mai spuneți elevilor că "profesorii ar trebui să petreacă mai mult timp predând decât disciplinând copiii în timpul orelor". Cum se așteaptă cineva să predea atunci când copilul dumneavoastră continuă să perturbe mediul de învățare? Stabilirea unui comportament adecvat și a dragostei pentru învățare începe acasă, nu în clasă."

Educația începe acasă

"Profesorii nu au timp sau energie să inventeze "minciuni" despre copilul dumneavoastră. Nu primim salarii suplimentare, zile libere etc. pentru că vă informăm despre ceva ce a făcut copilul dumneavoastră și pe care nu vă place să îl auziți sau vi se pare greu de crezut. Ne vine greu să credem că veți crede mai degrabă cuvântul unui copil decât pe cel al unui adult."

"Educația începe acasă. Dacă tu nu citești cu o anumită frecvență, nici copiii tăi nu vor citi. Dacă permiteți ecrane 24/7 în toate situațiile și localurile, va fi mult mai greu să-i convingeți să nu se mai holbeze la ele în timpul orelor. A-i întreba dacă au teme pentru acasă NU este un interogatoriu. A-i pune să termine temele înainte de a ieși cu prietenii NU este o cruzime. Copilul dvs. nu spune întotdeauna adevărul. Eliminați cuvântul "corect" din vocabularul lor și învățați-i că există o diferență între "corect" și "nu vreau/nu-mi place". Nu pot să vă spun de câte ori am dat peste elevi care credeau că justifică excepții de la orice regulă pentru că era neplăcută sau incomodă."

"Nu poți fi cel mai bun prieten al adolescentului tău"

"Nu poți fi cel mai bun prieten al adolescentului tău. La 17 ani au nevoie de la fel de multă îndrumare, disciplină și modelare ca la șapte ani. Încă te mai poți distra cu ei, dar creierul lor nu s-a dezvoltat suficient (acel bun și vechi lob frontal) pentru a lua decizii adulte. Fii părinte, indiferent cât de greu este."

"Cursurile nu înseamnă întotdeauna să te distrezi în fiecare moment. Trebuie să investești timp în construirea faptelor plictisitoare (vocabular și dezvoltarea abilităților de bază) pentru a ajunge la un nivel superior de lucru. Nu totul este raportabil la fiecare loc de muncă, dar ajută la stabilirea capacității de a gândi, de a învăța și de a reține informații. În plus, obiectivele și locurile de muncă se schimbă, astfel încât, având o bază largă, copilul dvs. va fi mai adaptabil într-o lume în schimbare. Chiar de la o vârstă fragedă, îi puneți pe copii să facă lucruri care nu sunt "distractive", cum ar fi treburile casnice, pentru a ajunge la un obiectiv mai amuzant, ceea ce contribuie la această mentalitate. Nu dați vina pe un profesor pentru că nu este distractiv, cum ar fi un joc video sau un film, pentru a vă menține copilul implicat."

"Nu-i pot acorda copilului tău 100% din atenția mea 100% din timp"

"Copilul dumneavoastră nu este special. Toți copiii sunt diferiți, iar unii au nevoie de sprijin mai specific, individualizat în anumite domenii; este adevărat. Și, desigur, înțelegem că pentru dumneavoastră, copilul dumneavoastră este soarele, luna și stelele. Dar copilul dvs. nu este mai bun sau mai demn de sprijinul/atenția noastră decât oricare dintre colegii săi. Avem mai mult de 25 de elevi în clasă la un moment dat care TOȚI au nevoie de ajutorul nostru".

"Acel e-mail pe care mi l-ați trimis cerând x, y și z pentru că Grayson se enervează când nu ajunge să meargă primul este doar unul dintre multele e-mailuri ale părinților care cer lucruri similare pentru copilul lor. Facem tot ce ne stă în putință cu timpul și resursele limitate pe care le avem și le putem oferi. Nu-i pot acorda copilului tău 100% din atenția mea 100% din timp. Am o sală plină de elevi cu o gamă largă de nevoi pentru care sunt responsabil. Copilul dumneavoastră este un individ frumos și unic, dar nu este mai important decât oricine altcineva din clasă."

"A te plânge de mine (profesorul) în fața copilului tău face viața tuturor mizerabilă. Creează o prejudecată în ochii copilului tău, iar acesta imediat nu mă mai place sau nu mai are încredere în mine. Ei vor răbufni sau vor deveni în mod deschis nepoliticoși sau sfidători. Apoi, munca în echipă pentru a vă ajuta copilul devine atât de dificilă încât eu (profesionistul) plâng adesea până adorm noaptea."

"Vă rugăm să ne tratați ca pe niște profesioniști care suntem. Avem diplome universitare (adesea diplome avansate) care ne învață psihologia modului în care învață elevii și ne ajută să fim la curent cu cele mai recente cercetări. De asemenea, am mult mai multe perspective decât dumneavoastră cu privire la ceea ce este "tipic" pentru un copil de nouă ani, deoarece am văzut sute dintre ei. Sunt în această profesie pentru că îmi plac copiii și îmi place să îi învăț. Dacă vă spun că copilul dumneavoastră are probleme într-un anumit domeniu (social, emoțional sau academic), nu este pentru că urăsc copiii. Este din cauza educației, cunoștințelor și experienței mele. Deși este emoționant să aud asta, vă rog să nu ignorați ceea ce vă spun sau să acționați ca și cum aș vrea să vă răpesc copilul doar pentru că nu vreți să auziți!"

Și, în final: "Dacă vă încurajați copiii să îi rănească fizic/verbal pe alții ca modalitate de "a se apăra", nu puteți fi surprinși când există consecințe la școală. Iar bătăile care au loc pe rețelele de socializare și care îi urmăresc apoi la școală sunt în afara controlului nostru. Luați-vă copiii din fața ecranelor și oferiți-le experiențe pozitive, care să îi învețe. Nu trebuie să fie sofisticate sau costisitoare. Puneți-i să vă privească și să vă ajute în timp ce faceți cumpărături, gătiți, vă întrețineți mașina, faceți curat, construiți ceva sau orice altceva."

