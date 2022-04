Vina pentru rezultatele slabe la simulare: școala online sau sistemul educațional rudimentar?

Se vorbește tot mai des despre rezultatele slabe obținute în urma școlii online. Chiar și ministrul Sorin Cîmpeanu a explicat recent cât au pierdut elevii când au făcut ore din fața laptopului.

Întrebarea pe care ne-o punem, însă, este următoarea: care sunt studiile/cercetările care ne arată că elevii au pierdut strict din cauza online-ului și nu din cauza deteriorării întregului sistem educațional?

Despre acest subiect am discutat cu expertul în educație Marian Staș. „În momentul de față, de fapt, sistemul public al educației din România nu are o serie de metrici care să arate impactul lucrului online, în condiții de pandemie. Nu am văzut să fie vreun studiu public. Copiii spun că (…), profesorii percep că (…) și niște teste care sunt mai slabe ca în anii precedenți, cam atât am văzut.

Oare e de vină doar școala online sau este vorba de o deteriorare a sistemului, din cauza modelului curricular" a subliniat Marian Staș.

Cauzele rezultatelor slabe de la simulări

„Rezultatele sunt mai slabe decât anul trecut. Diferența cam de 10 procente în minus a notelor de trecere de la matematică, față de notele de trecere de la română. Prin urmare, matematica continuă să fie o piatră de încercare pentru elevi.

Ads

O explicație ar fi că avem un model curricular prost construit pentru timpurile astea. Al doilea aspect important îl poate reprezenta dezinteresul copiilor pentru simulare. Un al treilea aspect este reprezentat de lipsa de pregătire a elevilor, nu numai pentru simulare, ci în general, mă refer”, a explicat expertul în educație.

Rezultatele la simularea examenelor naționale au fost mai slabe decât cele de anul trecut. Excepțiile sunt la simularea examenului de Bacalaureat pentru proba obligatorie a profilului, la care în acest an rata de promovare este de 59,73%, față de 51,4% anul trecut, și la proba la alegere a profilului. Aici, a fost o uşoară creştere, de la 68,1% anul trecut, la 70,92% anul acesta.

În rest, la toate celelalte probe s-a înregistrat o scădere. La Limba şi literatura română rata de promovare a fost de 68,31%, față de 70,2% anul trecut, a precizat ministrul Educației.

Ce trebuie să facem ca școala online să fie de calitate?

„Trebuie să aibă loc o transformare curriculară. Care va avea consecințe în ceea ce privește cum învățăm, ce învățăm, ritmul, cum evaluăm, cum construim sistemic, astfel încât elevii să învețe și nu să navigheze aiurea.

Trebuie să aibă loc și o transformare brutală a modului de formare al viitorilor profesori prin programe de licență. Programe care să includă tot ceea ce înseamnă filozofie, arhitectură, mod de funcționare, mod de construcție al subiectelor”, a concluzionat Marian Staș.

Ads