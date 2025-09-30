Județul în care numărul elevilor aproape s-a înjumătățit în ultimii 30 de ani. Raza de speranță este creșterea ratei de promovare la Bacalaureat

Autor: Aniela Manolea
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 16:08
126 citiri
Județul în care numărul elevilor aproape s-a înjumătățit în ultimii 30 de ani. Raza de speranță este creșterea ratei de promovare la Bacalaureat
Județul în care numărul elevilor aproape s-a înjumătățit în ultimii 30 de ani FOTO /saceleanul.ro

Numărul elevilor aproape s-a înjumătăţit în ultimii 30 de ani în judeţul Neamţ, a transmis Direcţia Regională de Statistică, marți, 30 septembrie. Numărul absolvenţilor de toate nivelurile de învăţământ, raportat la populaţia şcolară din acel an, a scăzut dramatic, însă există și o rază de speranță. Rata de promovare a examenului de Bacalaureat este în creștere ușoară, începând cu 2022.

În 1995, populaţia şcolară depăşea 115.000 de elevi în județul Neamț, însă în 2024 aceasta număra 66.681 de elevi.

De asemenea, numărul total al absolvenţilor a scăzut de la 15.975 în 1995, la 8.977 în anul 2023.

„De la scăderi semnificative ale populaţiei şcolare, până la performanţe notabile în competiţiile naţionale şi internaţionale, evoluţia educaţiei în Neamţ reflectă atât provocările, cât şi potenţialul unei regiuni aflate în transformare. Populaţia şcolară a judeţului Neamţ a înregistrat scăderi constante, în perioada de după 1990, pe fondul declinului demografic, în special în rândul populaţiei de vârstă tânără”, se arată în studiul realizat de Direcţia Regională de Statistică Neamţ.

Scăderea accentuată a numărului de elevi s-a manifestat în cazul tuturor nivelurilor de învăţământ, excepţie făcând cel postliceal şi de maeştri, unde numărul de elevi a crescut uşor.

Migraţia accentuată de la începutul anilor 2000

Cea mai importantă scădere a numărului de elevi s-a constatat în cazul învăţământului profesional, odată cu reformele ce au dus la desfiinţarea acestui tip de şcoli în 2009. Astfel, numărul elevilor a scăzut de la 9.559 de elevi în 1995, la 831 în 2013, ulterior începând să înregistreze o creştere constantă.

Pe de altă parte, rata abandonului s-a diminuat treptat la toate nivelurile (mai puţin la cel postliceal), de la 1,7% în 2010, la 1,1% în 2023, în cazul învăţământului primar şi gimnazial, şi de la 3,7% în 2010, la 0,9% în 2023, în cazul celui liceal.

„Pe fondul migraţiei accentuate de la începutul anilor 2000, se poate observa o diminuare semnificativă a efectivelor de elevi din mediul rural, în timp ce populaţia şcolară din oraşe, deşi în scădere, se menţine la valori constante”, mai precizează studiul.

În ceea ce priveşte rata de promovare a examenului de Bacalaureat, în ultimii zece ani, aceasta s-a menţinut constant peste 70%, în judeţul Neamţ, cu o uşoară tendinţă de creştere, începând cu anul 2022.

