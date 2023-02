Elev de 7 ani, amenințat cu plângeri la poliție pentru că este violent la școală: "Doi copii au ajuns la urgențe, unul cu capul spart și altul cu bărbia"

Frecvent în presa și în mediul online apar știri despre violența din școlile din România. Cazurile sunt des întâlnite în rândurile adolescenților, dar sunt astfel de reclamații și împotriva elevilor din clasele primare.

Părinții victimelor sunt revoltați că nu își pot duce copiii în siguranță la școală, iar cei ai agresorilor nu găsesc soluții și își mută copilul de la o școală la alta.

Părintele unui elev din clasa 0 caută soluții pentru copilul său care este amenințat cu plângeri după ce și-a rănit colegii, după cum a relatat pe Facebook.

"Povestea pe scurt e următoarea. Copil de 7 ani, în clasa 0, cu probleme și cu dosar de handicap a provocat unele probleme în clasă, mai exact a împins copii, scuipat, și vorbit zic doamnele urât, adică gen: prostule.

În urma gesturilor, doi copii au ajuns la urgențe, unul cu capul spart și altul cu bărbia.

Țin să precizez că și copii ceilalți fac unele lucruri, dar ei nu prea sunt trași la răspundere. Specific că de la început doamna învățătoare nu l-a acceptat în clasă, doar prin simplul fapt că are acel dosar.

Mai nou, părinții oarecum au amenințat că o să facă plângere la minister și la poliție împotriva copilului și a mea, a părintelui.

Necunoscând legile, întrebarea mea este cât de mult este protejat copilul în situația asta, se poate să îl exmatriculeze și cât de mult pot răspunde penal, eu precum părinte, dacă or să mai fie incidente", a scris acesta pe grupul Avocatul online.

"Are elemente de tsa și hiperkinetic, dar este recuperat pe partea cognitivă, și până acum nu am avut probleme de comportament, de când a început școala au început și problemele", a adăugat părintele în comentarii.

"Problema stă doar în educația copiilor, cât și a adulților"

"Nu știu care e legea în situația de față, dar la gradul grav de handicap și cu certificat CES poate fi însoțit copilul la școală de părinte sau o altă persoană (shadow). Ar fi necesar acest lucru, să îl ajutați să se integreze. Din păcate, copii așa îs dați la o parte de societate în loc să fie ajutați. Nu putem să condamnăm nici ceilalți părinți pentru ce vor să facă, pentru că nimeni nu vrea să își vadă copilul cu capul spart sau altele de genul. Sper să găsiți soluția cea mai bună."

"Am fost în cauză, dar pentru că știu ce implică un copil bolnav, părerea mea este că nu se pot integra în colectivitate, am însoțit la școală și într-o fracțiune de secundă fiind și iritat de un coleg, am avut mari probleme, ei nu fac față la frustrări și fac crize care pot degenera, am încercat multe și chiar am fost susținută de toți profesorii, dar nici copiii, colegii nu înțeleg, nu știu cum să accepte un coleg bolnav."

"Toți copiii, indiferent de handicap, au dreptul la învățământ în școli normale"

"Vă spun din experiență că are nevoie de însoțitor, chiar dacă merge la școală de masă. Un copil special percepe altfel lucrurile și riscă să intre în conflicte sau să le provoace fără temei. Doamna învățătoare poate l-a refuzat tocmai din cauză că nu are pregătirea necesară pentru a-i preda unui copil cu cerințe educaționale speciale, nu toți învățătorii au aceste cursuri speciale."

"Sunt mama de copil cu CES (autism infantil), credeți-mă mai mult rău îi faceți ducându-l într-o școală de masă, al meu abia din clasa a 9 a l-am înscris la o școală de masă, chiar dacă el e liniștit, copiii îl tratează diferit știind că e altfel, iar profesorii nu au pregătirea necesară pentru a putea lucra cu ei."

"Nu mi-ar conveni să îmi vină copilul cu capul spart acasă"

"Mie nu mi-ar conveni să îmi vină copilul cu capul spart acasă, dar totodată m-aș asigura că al meu nu este un bully, mai întâi de toate! Este foarte probabil ca fiul Dvs să fie provocat intenționat de către acești copii, pentru că, din păcate știm cu toții cam cât de “educați” sunt unii copii în zilele noastre.

Nu știu să vă răspund la întrebările Dvs, nu știu ce ați putea păți Dvs sau copilul în cazul unei plângeri, dar vă spun că eu dacă aș fi în locul Dvs, m-aș interesa dacă aș putea depune chiar eu plângere împotriva acelor copii/ părinți, pe motiv că mi-au provocat copilul, astfel încât să devină violent, ținând cont de problemele lui de sănătate."

"Toți copii indiferent de handicap au dreptul la învățământ în școli normale."

"Copilul are nevoie de ajutorul celor din jur. Cadre didactice, colegi, psiholog etc.În Italia se acordă un învățător special pentru copilul cu probleme."

"Doar printr-o minune nu vor face plângere"

"Părinții copiilor agresați de copilul dumneavoastră doar printr-o minune nu vor face plângere împotriva dumneavoastră sau nu vă vor da în judecată, acuma pe bune, ce ar trebui să facă acel părinte al cărui copil are capul spart de copilul dumneavoastră, să treacă cu vederea că totul e normal? Mergeți și vorbiți, luați un avocat și vedeți cum rezolvați situația pentru a preveni pe viitor asemenea fapte sau unele mai grave, dacă acuma când are 7 ani și nu are forță, va crește și îi va crește și forța, dacă nu îi este stăpânită."

"O doamne, câte sunt de spus. Încărcați-vă cu multă răbdare, atât pot să vă spun. Eu sunt mămica unui băiețel cu CES, doar că nu cu handicap, ci cu ADHD. În cele din urmă am renunțat la "luptă" și acum pregătesc dosarul pentru transferul la o școală specială. Deși copiii noștri speciali trebuie integrați în școală de masă, cu metode de predare adaptată, cu profesor de sprijin, sistemul e de așa natură încât ei nu își găsesc locul într-o clasă cu copii "normali"."

"Dreptul de a învăța în oricare școală este o prostie!"

"De ce nu învață copilul într-o școală specială? Ce vă spune la TV cu dreptul de a învăța în oricare școală este o prostie!

Oricât de educați de acasă sunt colegii lui, dacă el îi lovește, ei îl vor respinge. Dacă el deranjează ora, involuntar copiii se vor comporta urât cu el, pentru că strică ora.

Pentru el cel mai bine este într-o școală unde cadrele didactice știu și pot să se ocupe de el.

Cine se va ocupa de el la scris, citit, socotit, când toată clasa ajunge în alfabet la litera z și el este încă la c. Clasa va face înmulțiri și el va fi tot la Ana are 2 mere?

Pierderea sufletească este pentru copilul dv".

