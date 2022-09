Uniformele școlare nu vor fi obligatorii. Ministrul Educației Sorin Cîmpeanu: ”Nu schimbăm regulile jocului în timpul jocului”

Ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu a precizat că nu a pus niciodată problema introducerii uniformelor obligatorii pentru elevi, el subliniind că îşi doreşte ca elevii să fie mândri de şcolile la care învaţă, iar acest lucru să se vadă prin faptul că poartă însemne precum un pin, cravată sau o eşarfă.

„Nu am vorbit niciodată despre reintroducerea uniformelor obligatorii. Am spus întotdeauna că este bine - atât cât am văzut în sisteme de educaţie avansate, Statele Unite, Marea Britanie, Franţa – să avem elevi mândri de şcoala lor, să poarte un însemn, fie că este un pin, aşa cum purtăm tricolorul putem purta însemnul şcolii, fie că este o cravată, fie că este o eşarfă, pentru fete, îmi doresc să fie mândri de şcoala lor şi acest lucru să se vadă şi prin însemne.

Însemne de apreciere la adresa şcolii nu înseamnă uniformă obligatorie”, a afirmat ministrul Educaţiei luni, răspunzând unei întrebări a jurnaliştilor.

Astăzi, odată cu începerea noului an școlar, ministrul Sorin Cîmpeanu a vorbit și despre planurile-cadru în învăţământul liceal. A spus că până la finalul acestui an ele trebuie finalizate, în aşa fel încât elevii care vor intra în clasa a noua din septembrie 2023 să poată susţine examenul de bacalaureat într-o nouă formă, adaptată schimbărilor.

El dă asigurări că absolvenţii care vor susţine anul acesta examenele naţionale – evaluarea naţională şi bacalaureatul - vor da aceste examene „aşa cum a fost anunţat”.

"Singura schimbare este aceea decisă împreună cu partenerii de dialog social, a păstrării programei în forma cunoscută înainte de pandemie pentru ambele examene naţionale: evaluare naţională şi bacalaureat.

Deci toţi elevii care încep astăzi şcoala vor susţine bacalaureatul în forma cunoscută. Vor putea susţine un examen de bacalaureat diferit doar elevii care vor începe şcoala anul viitor, în septembrie 2023, după planuri-cadru noi, după un curriculum nou, după ce vor fi parcurs patru ani de liceu într-un alt fel vor susţine şi un examen de bacalaureat într-un alt fel.

Nu schimbăm regulile jocului în timpul jocului. Planurile-cadru vor trebui să fie finalizate în acest an calendaristic, pentru că în spatele fiecărei discipline din panul-cadru, în funcţie de numărul de ore alocat fiecărei discipline va trebui să avem un curriculum adecvat şi adaptat, centrat pe adevărate competenţe”, a afirmat Sorin Cîmpeanu luni.

Ministrul mai spune că după elaborarea viitorului curriculum va fi nevoie de noi manuale, disponibile şi în format digital.

Cîmpeanu a precizat că a primit 10.431 de amendamente la propunerile privind noua legislaţie în domeniul educaţiei, arătând că toate acestea „sunt abordate cu maximă seriozitate”, subliniind că are în continuare consultări privind viitoarele decizii din sistem.

