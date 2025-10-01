Antrenorul lui FCSB recunoaște: ”Eu nu sunt în măsură, îl las pe domnul Becali”

Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 18:35
Antrenorul lui FCSB recunoaște: ”Eu nu sunt în măsură, îl las pe domnul Becali”
Elias Charalambous. FOTO: Facebook / FCSB

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că pentru a câștiga partida cu elvețienii de la Young Boys, din etapa a doua a Europa League, formația sa are nevoie de pregătire și concentrare de 100%, fiind conștient de valoarea adversarului.

”Ne pregătim pentru un meci greu. Știm foarte bine asta, avem experiență și noi în acest tip de meciuri. Dar trebuie să fim 100%, poate chiar mai mult de 100% mâine pentru a câștiga. Acesta este obiectivul nostru. Ambele lucruri sunt foarte importante pentru noi, pentru că cel mai bun mod de a-ți recăpăta încrederea ca echipă este să câștigi meciuri. De aceea a fost foarte important pentru noi că am reușit să câștigăm două partide la rând, una în campionat și una în Europa. Și, foarte important, să păstrăm poarta intactă. Noi suntem o echipă care, în mod normal, putem marca, așa că e vital să menținem poarta intactă. Trebuie să păstrăm acest lucru pentru a avea un viitor mai bun în toate competițiile”, a declarat Charalambous.

În ciuda înfrângerii cu 1-4 în prima etapă a Europa League, în fața grecilor de la Panathinaikos, tehnicianul cipriot nu consideră că Young Boys este o un adversar slab, având mai multă experiență decât olandezii de la Go Ahead Eagles, pe care FCSB i-a întrecut cu 1-0 în deplasare.

”Young Boys are mai multă experiență decât Go Ahead Eagles. E un meci european, asemănător cu ce am întâlnit anul trecut. Știm foarte bine ce avem de făcut. Dar în astfel de partide trebuie să dai totul, la cel mai înalt nivel. Trebuie să lucrăm ca o echipă, colectiv, toți, titularii și cei care intră de pe bancă, concentrați 100%. La acest nivel toate echipele au calitate. Nu există adversari ușori sau meciuri simple”, a adăugat Charalambous.

Întrebat despre transferuri, cipriotul a recunoscut că nu are nicio atribuție la acest capitol.

”Rolul patronului este să facă transferurile, să se gândească în perspectivă. Eu nu sunt în măsură, mă concentrez pe ce am de făcut, îl las pe domnul Becali și eu iau ce îmi aduce. Nu cred că este corect să mă gândesc eu la jucători, îl aveți pe patron care vorbește despre asta, nu ar fi corect să vorbesc și eu”, a spus Charalambous.

Echipa de fotbal FCSB va întâlni formația elvețiană Young Boys Berna, joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională, în etapa a doua a competiției Europa League.

